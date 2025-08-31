Edson & Hudson, Rionegro & Solimões e os Menotti revivem raízes do Barretão

O sertanejo raiz foi a trilha sonora da despedida do aniversário de 70 anos da Festa do Peão de Barretos. O Palco Estádio recebeu o show Barretão 70tão, que reuniu as lendas do sertanejo: Rionegro & Solimões, César Menotti & Fabiano e Edson & Hudson.
Como foi o show
As duplas têm relação muito próxima com Barretos —desde o festival de música vencido na cidade por Rionegro & Solimões em 1986 até César Menotti & Fabiano, embaixadores do evento no ano passado. Durante três horas, mostraram sintonia com o público e energia lá no alto em um desfile de 60 canções que homenagearam a história da música sertaneja, da qual eles mesmos são parte importante.
O repertório contou com a faixa-tema "Barretão 70tão" e hits como: "Clima de Rodeio" e a recente "Saudade de Ex", de Rionegro & Solimões; "De Barretos a Nashville" e "Como um Anjo", de César Menotti & Fabiano; e "Foi Deus" e "Festa Louca", com Edson & Hudson. "Que prazer estar aqui com todos vocês no show do Barretão 70tão", declarou Edson.
"Não tem os 'Amigos'? Aqui nós somos os 'Cumpadres'", brincou Hudson durante conversa com a imprensa. "Barretos é o sonho de todo artista sertanejo. E nós já tínhamos aqui nossos companheiros como ídolos. Eles eram nossa inspiração para que um dia a gente pisasse no palco que eles já tinham pisado", declarou César.
Já o cantor Fabiano falou do privilégio que é estar ao lado de Rionegro & Solimões. "Uma vez, eu estava assistindo a essa dupla em um show, na plateia. Hoje, estou aqui, podendo cantar com vocês. Que honra!", disse o artista.
Um dos pontos altos da apresentação foi quando os sertanejos foram para o palco no meio da arena, onde cantaram uma sequência de clássicos de modão. Em uma única voz, a multidão entoou sucessos como "Ainda Ontem Chorei de Saudade", "Telefone Mudo", "Decida", "Estrada da Vida" e "Galopeira".
Em um momento emocionante, os artistas fizeram uma homenagem a um dos maiores ícones do gênero: a dupla Matogrosso & Mathias, que celebra cinco décadas de carreira. "Estou muito honrado e feliz por receber essa homenagem. A primeira vez que me apresentei no Barretão foi em 1977", declarou Matogrosso em conversa com o TOCA.
Na sequência, a dupla cantou as principais canções de sua trajetória, como "De Igual Pra Igual", "Frente a Frente", "24 Horas de Amor", "Pedaço de Minha Vida" e "Na Hora do Adeus". Também reverenciaram todos os peões com "Boi Soberano".
Matogrosso & Mathias receberam das mãos do diretor cultural Pedro Muzetti, representante do Clube dos Independentes —responsável pela festa— um troféu em reconhecimento a tudo o que a dupla representa para o gênero. Juju Menotti, filha de Fabiano, fez uma participação especial e cantou "Nuvem de Lágrimas" com o pai e também com o tio César Menotti.
*A jornalista Bruna Gavioli viaja a Barretos (SP) a convite da organização da Festa do Peão.
