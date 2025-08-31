Edson & Hudson, Rionegro & Solimões e os Menotti revivem raízes do Barretão

O repertório contou com a faixa-tema "Barretão 70tão" e hits como: "Clima de Rodeio" e a recente "Saudade de Ex", de Rionegro & Solimões; "De Barretos a Nashville" e "Como um Anjo", de César Menotti & Fabiano; e "Foi Deus" e "Festa Louca", com Edson & Hudson. "Que prazer estar aqui com todos vocês no show do Barretão 70tão", declarou Edson.

"Não tem os 'Amigos'? Aqui nós somos os 'Cumpadres'", brincou Hudson durante conversa com a imprensa. "Barretos é o sonho de todo artista sertanejo. E nós já tínhamos aqui nossos companheiros como ídolos. Eles eram nossa inspiração para que um dia a gente pisasse no palco que eles já tinham pisado", declarou César.

Já o cantor Fabiano falou do privilégio que é estar ao lado de Rionegro & Solimões. "Uma vez, eu estava assistindo a essa dupla em um show, na plateia. Hoje, estou aqui, podendo cantar com vocês. Que honra!", disse o artista.

Fabiano Menotti e Hudson no show especial Barretão 70tão, na noite de sábado (30) Imagem: Alisson Demetrio/Divulgação

Um dos pontos altos da apresentação foi quando os sertanejos foram para o palco no meio da arena, onde cantaram uma sequência de clássicos de modão. Em uma única voz, a multidão entoou sucessos como "Ainda Ontem Chorei de Saudade", "Telefone Mudo", "Decida", "Estrada da Vida" e "Galopeira".

Em um momento emocionante, os artistas fizeram uma homenagem a um dos maiores ícones do gênero: a dupla Matogrosso & Mathias, que celebra cinco décadas de carreira. "Estou muito honrado e feliz por receber essa homenagem. A primeira vez que me apresentei no Barretão foi em 1977", declarou Matogrosso em conversa com o TOCA.