Maiara e Maraísa desejam ser Embaixadoras do Barretão 2026: 'Grande sonho'

Pela sexta vez na Festa do Peão de Barretos, Maiara e Maraísa exaltaram a força feminina no sertanejo na madrugada de sexta pra sábado (30). Em entrevista ao TOCA, Maiara confessou que, desde criança, tinha vontade de estar no Barretão e revelou o desejo de se tornar Embaixadora da maior festa de peão da América Latina.
O que elas contaram
Desde criança, a gente sonha em estar nesse palco. Então, toda vez que a gente consegue realizar, é um sonho que permanece. No ano que vem, a gente quer estar de volta —quem sabe como embaixadoras. Esse é o nosso grande sonho! Maiara & Mareisa
As irmãs celebraram a trajetória que as levou a ocupar um espaço antes quase exclusivo de artistas homens. "A gente subiu de patamar. Cantar com Chitãozinho & Xororó, Leonardo e agora, Maiara & Maraísa, subiu um degrauzinho a mais na nossa história", afirmou Maiara.
"Barretos é sempre especial!", completou Maraísa. "A gente já encontrou muitos amigos nesse palco e viveu histórias inesquecíveis."
É uma honra fazer parte dos 70 anos dessa festa. Muito obrigada pela oportunidade de estar, pela sexta vez, pisando neste palco. Barretos é referência internacional do sertanejo e do agro, e o nosso objetivo é entregar a melhor energia nesta noite.
Com 9,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 10 milhões de inscritos no YouTube, a dupla apresentou os principais sucessos da carreira, como "Esqueça-me Se For Capaz", "Bebaça", "Presepada" e "Narcisista", entre outras músicas que embalaram o público.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.