Do último ato de Ana Castela à emoção de 'Evidências': Barretão é maratona

O Barretão 2025 entra na reta final da celebração de seus 70 anos, com noites marcadas por emoção, encontros históricos e grandes sucessos do sertanejo.
Quinta, dia 28
Ana Castela viveu seu "último ato" como Embaixadora da festa, subindo ao palco ao lado de Zezé Di Camargo & Luciano, Lourenço & Lourival, Sula Miranda, Roberta Miranda, Sérgio Reis e Teodoro & Sampaio para a gravação da segunda edição de Herança Boiadeira. "A escolha de gravar o DVD em Barretos também foi para marcar meu primeiro ano como Embaixadora. Eu pensei: já que vou ter dois shows, por que não fazer um deles ainda mais especial? É a chance de mostrar minhas raízes e viver esse Barretão de uma forma única", explicou.
Depois do calor intenso que atingiu Barretos, a chuva veio sem trégua quando Zezé Di Camargo & Luciano subiram ao palco na madrugada. A água lavou a alma do público, que cantou junto sucessos como "Dois Corações e Uma História", "O Dia Que Eu Saí de Casa", "Você Vai Ver", "Mexe que É Bom" e "É o Amor".
"Esse caminho todo que a música sertaneja fez é um filme muito intenso", disse Zezé. Sobre a participação no DVD de Ana Castela, ele afirmou: "Ela é a 'Xuxa do Sertanejo' e, gravando um disco como esse com artistas 'raiz', que muitas vezes não são lembrados pela mídia, ela resgata essa turma para mostrar para essa meninada. Isso ajuda a preservar ainda mais a música sertaneja".
Clayton & Romário encerraram a madrugada com "Pingaiada", "Morena", "Sei Tocar Violão", "Opa Cadê Eu" e modões como "Boate Azul", "24 Horas de Amor", "Frio da Madrugada" e "Telefone Mudo". Mais cedo, eles e Zé Felipe provocaram frisson no camping do Parque do Peão durante a gravação do clipe "Se Eu Te Perdoar".
Sexta. dia 29
A arena lotada recebeu Chitãozinho & Xororó com a turnê "Uma História de Sucesso", celebrando mais de 50 anos de carreira. "Que festa linda e que honra é para nós encontrarmos vocês aqui, obrigado pela presença", declarou Chitãozinho.
Com repertório que atravessa gerações, a dupla emocionou com "60 Dias Apaixonado", "Sinônimos", "Brincar de Ser Feliz", "Página de Amigos", "Eu Menti", "Galopeira", "Não Vai Mais Chorar" —gravada em 1994 com Billy Ray Cyrus— e "Nascemos para Cantar", cujo refrão levantou o público. Em um cenário que lembrava uma fazenda, receberam dois fãs no palco para um "cafezinho" ao som de "Fogão de Lenha", "Coração Sertanejo" e "Majestade, o Sabiá". "A gente saiu da roça mas a roça não saiu de nós", brincou Xororó.
O ponto alto veio com "Se Deus Me Ouvisse" e "Evidências". Foi quando um casal foi chamado à frente do palco e a mulher revelou ao marido e ao público que está grávida do primeiro filho.
Após cinco anos, Leonardo voltou ao Barretão e lançou a primeira parte do DVD "Uma História Sem Fim". "Estou feliz de estar em Barretos mais uma vez. A música foi muito generosa comigo, conquistei amigos, conhecimento do nosso país, das nossas músicas, da nossa cultura. Agradeço demais!", disse ao TOCA. No show, revisitou sucessos como Festa de Rodeio, Cerveja, Te Amo Demais, Rumo a Goiânia, Um Sonhador, Eu Juro, Deixaria Tudo e Pensa em Mim.
A noite ainda teve o DJ Jiraya Uai, que misturou eletrônico, funk e sertanejo com dançarinos fantasiados, e o encerramento no Palco Estádio com Maiara & Maraísa. No Palco Amanhecer, passaram João Pedro & Cristiano, Loubet, Danilo & Davi, Zé Felipe e Emílio & Eduardo, mantendo a energia, como sempre, até o amanhecer.
*A jornalista Bruna Gavioli viaja a Barretos a convite da organização da Festa do Peão.
