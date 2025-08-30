Do último ato de Ana Castela à emoção de 'Evidências': Barretão é maratona

Depois do calor intenso que atingiu Barretos, a chuva veio sem trégua quando Zezé Di Camargo & Luciano subiram ao palco na madrugada. A água lavou a alma do público, que cantou junto sucessos como "Dois Corações e Uma História", "O Dia Que Eu Saí de Casa", "Você Vai Ver", "Mexe que É Bom" e "É o Amor".

"Esse caminho todo que a música sertaneja fez é um filme muito intenso", disse Zezé. Sobre a participação no DVD de Ana Castela, ele afirmou: "Ela é a 'Xuxa do Sertanejo' e, gravando um disco como esse com artistas 'raiz', que muitas vezes não são lembrados pela mídia, ela resgata essa turma para mostrar para essa meninada. Isso ajuda a preservar ainda mais a música sertaneja".

Clayton & Romário encerraram a madrugada com "Pingaiada", "Morena", "Sei Tocar Violão", "Opa Cadê Eu" e modões como "Boate Azul", "24 Horas de Amor", "Frio da Madrugada" e "Telefone Mudo". Mais cedo, eles e Zé Felipe provocaram frisson no camping do Parque do Peão durante a gravação do clipe "Se Eu Te Perdoar".

Zé Felipe grava vídeo com a dupla Clayton & Romário em Barretos Imagem: Tomzé Fonseca/Agnews

Sexta. dia 29

A arena lotada recebeu Chitãozinho & Xororó com a turnê "Uma História de Sucesso", celebrando mais de 50 anos de carreira. "Que festa linda e que honra é para nós encontrarmos vocês aqui, obrigado pela presença", declarou Chitãozinho.