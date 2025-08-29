Squad de Toca: UOL apresenta novo time de criadores de conteúdo de música

Toca, a plataforma de música do UOL, apresenta seu squad: 15 criadores de conteúdo que respiram música e mostram nas redes sociais do UOL todas as suas descobertas —das clássicas que nunca envelhecem às tendências e últimas novidades da playlist.

Com diferentes estilos e sotaques do Brasil, eles comandarão quadros e programas, além de cobrir festivais e bastidores de shows para UOL Flash, Instagram, Kwai, YouTube, e TikTok.