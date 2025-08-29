Squad de Toca: UOL apresenta novo time de criadores de conteúdo de música
Toca, a plataforma de música do UOL, apresenta seu squad: 15 criadores de conteúdo que respiram música e mostram nas redes sociais do UOL todas as suas descobertas —das clássicas que nunca envelhecem às tendências e últimas novidades da playlist.
Com diferentes estilos e sotaques do Brasil, eles comandarão quadros e programas, além de cobrir festivais e bastidores de shows para UOL Flash, Instagram, Kwai, YouTube, e TikTok.
As vozes de Toca
- Juvi Chagas: à frente do "Som de Sexta", faz reflexões bem-humoradas sobre grandes músicas.
- Thiagson: pesquisador que traz um olhar aprofundado e autêntico sobre o universo do funk, explorando suas tendências e personagens.
- Roberta Martinelli: apresentadora do "Toca Arquivo", conecta o passado e o presente da música popular brasileira.
- Raíssa Lima: traz a potência e a história da música preta, do rap ao R&B contemporâneo.
- Cami Santiz: com sotaque potiguar, navega pelo pop nacional e internacional, cobrindo os lançamentos e as tendências que dominam as paradas.
- Keila: a cantora e produtora paraense mostra a força do tecnobrega e da cultura musical amazônica.
- Gustavo Chagas: dá voz ao rock, emo e metal, circulando pelos festivais shows.
- Mari e Esdras: o casal une cozinha e música para explorar a relação íntima que os artistas têm com suas canções.
- Bebé: a cantora revelação leva o frescor e a presença dos palcos para as redes.
- Gabriela Rassy: exalta a brasilidade musical em diferentes gêneros.
- Lina Andreosi: abre portas para as festas indies e para o underground paulistano.
- Mc Taya: faz colidir guitarras e pickups em uma explosão de funk e metal.
- Tarso Oliveira: historiador e jornalista, traz seu olhar sobre samba, pagode, rap e novas vertentes do som preto.
- Patrick Tor4 e Felipe Qualquer: completam o time, transportando para as redes a diversidade do rádio --do forró paulistano ao pop do cerrado.
Como acompanhar
O Squad de Toca está em ação no UOL Flash, Instagram, Kwai, YouTube, e TikTok.
