Barretão: Ana Castela chama veteranos e emociona com inéditas; veja setlist

Bruna Gavioli
Para o TOCA, em Barretos (SP)
Ana Castela na gravação do especial 'Herança Boiadeira - Rodeio', na quinta (28), na Festa do Peão de Barretos
Em uma noite de muita emoção e de homenagem aos clássicos, com participações de ícones da velha guarda da música sertaneja, a embaixadora da 70ª Festa do Peão de Barretos, Ana Castela, retornou ao Palco Estádio nesta quinta (28) para a gravação do DVD "Herança Boiadeira - Rodeio".

Se o primeiro show foi digno de uma popstar, a gravação do DVD foi marcada por clássicos, três músicas inéditas, simplicidade e a emoção das memórias afetivas da família, além de algumas de suas referências na música sertaneja.

Herança para mim nunca foi sobre o que se tem, mas sobre o que se carrega no coração. Eu venho do interior, do cheiro da terra, da comida de vó. Independente de qualquer título, eu sempre vou ser a Ana Flávia. Me disseram que, como embaixadora, eu teria um recado a deixar. E meu legado não está no brilho, está na simplicidade. Ana Castela

Zezé Di Camargo & Luciano participaram da gravação e cantaram os sucessos "Você Vai Ver" e "No Dia em Que Eu Saí de Casa". "A Ana é só coisa boa! É um privilégio e uma gratidão poder estar aqui nos 70 anos de Barretos e cantar com essa menina que está, a cada dia, mais despontando para a música sertaneja", revelou Luciano ao TOCA.

Ana Castela com Zezé Di Camargo & Luciano
Em seguida, a artista convidou ao palco Lourenço & Lourival, a dupla mais longeva em atividade no Brasil, que foi ovacionada pelo público. Juntos, cantaram "Franguinho na Panela".

A emoção foi tanta que a música precisou ser gravada duas vezes. "Você é muito querida por nós. Isso é coisa de Deus", afirmou Lourival. "Dois senhores cantando com uma gatona dessa. Você é um anjo. Que Deus te abençoe", completou Lourenço.

Ana Castela com Lourenço & Lourival
Um dos momentos mais marcantes da noite foi quando Ana Castela chamou seus avós ao palco. Muito emocionada, dedicou a gravação do DVD ao avô, seu Carlos: "Meu herói não usa capa, meu herói usa chapéu, e é o meu avô", declarou, em lágrimas.

Neste ano eu decidi homenagear meu avô, que está vivo, graças a Deus. Seu Carlos, meu gordinho, bonitinho. Foi uma caminhada difícil para a minha família, que veio do Paraguai, mas hoje ter todos aqui comigo nesse DVD é muito especial. Ana Castela

A noite seguiu com a participação da "Rainha dos Caminhoneiros", Sula Miranda, que se uniu à cantora para interpretar "Rédeas do Possante". Durante coletiva de imprensa, antes de iniciar o projeto, a Boiadeira exaltou a força do sertanejo feminino e como isso impactou, especialmente, a trajetória de Sula Miranda.

Ana Castela e Sula Miranda
Ana Castela, preciso deixar registrado que, no ano que vem, completo 40 anos de carreira, e esta é a primeira vez que piso no palco do Barretão graças a você. Muito obrigada! Sula Miranda

A Boiadeira também dividiu o palco com a cantora Roberta Miranda, que ajudou a abrir caminho para que mulheres fossem protagonistas na música sertaneja. Juntas, contagiaram o público com a clássica "Vá Com Deus". Um dos momentos mais impactantes foi quando toda a arena se uniu para cantar o clássico "Majestade, o Sabiá", puxado por Roberta.

Ana Castela e Roberta Miranda
Obrigada, Ana, por essa oportunidade maravilhosa. Obrigada à banda genial e a todos por esse momento. Roberta Miranda

Depois, a embaixadora reservou um momento especial de devoção. No palco, agradeceu a Deus e a Nossa Senhora Aparecida, sendo acompanhada por Cuiabano Lima e Sérgio Reis em uma homenagem à Padroeira do Brasil. A imagem de Nossa Senhora foi carregada em um andor até o palco, enquanto Ana e Sérgio Reis emocionavam o público com a canção Romaria.

Ana Castela com Sérgio Reis
Encerrando as participações especiais na gravação do DVD, ela recebeu Teodoro & Sampaio para cantarem o clássico Se a Casa Cair, que tem o refrão: "Se a casa cair, deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia".

*A jornalista Bruna Gavioli viaja a Barretos a convite da organização da Festa do Peão.

Setlist Herança Boiadeira

  1. Minha Herança
  2. Dona de Mim
  3. Boiadeira
  4. Você Vai Ver + No Dia em que Saí de Casa (com Zezé Di Camargo & Luciano)
  5. Franguinho na Panela (com Lourenço & Lourival)
  6. Hoje Lembrei de Você (inédita)
  7. Rédeas do Possante (com Sula Miranda)
  8. Saudade É Mato (inédita)
  9. Vá com Deus (com Roberta Miranda)
  10. Majestade, o Sabiá (Roberta Miranda, solo)
  11. Romaria (com Sérgio Reis)
  12. Se a Casa Cair (com Teodoro & Sampaio)
  13. Mamãe Não Deixa (inédita)
  14. Toma Essa
  15. Let's Go Rodeio (Tropa do Chapelão, As Cowgirl, Olha Onde Eu Tô)

