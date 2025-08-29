Barretão: Ana Castela chama veteranos e emociona com inéditas; veja setlist

Em uma noite de muita emoção e de homenagem aos clássicos, com participações de ícones da velha guarda da música sertaneja, a embaixadora da 70ª Festa do Peão de Barretos, Ana Castela, retornou ao Palco Estádio nesta quinta (28) para a gravação do DVD "Herança Boiadeira - Rodeio".
Se o primeiro show foi digno de uma popstar, a gravação do DVD foi marcada por clássicos, três músicas inéditas, simplicidade e a emoção das memórias afetivas da família, além de algumas de suas referências na música sertaneja.
Herança para mim nunca foi sobre o que se tem, mas sobre o que se carrega no coração. Eu venho do interior, do cheiro da terra, da comida de vó. Independente de qualquer título, eu sempre vou ser a Ana Flávia. Me disseram que, como embaixadora, eu teria um recado a deixar. E meu legado não está no brilho, está na simplicidade. Ana Castela
Zezé Di Camargo & Luciano participaram da gravação e cantaram os sucessos "Você Vai Ver" e "No Dia em Que Eu Saí de Casa". "A Ana é só coisa boa! É um privilégio e uma gratidão poder estar aqui nos 70 anos de Barretos e cantar com essa menina que está, a cada dia, mais despontando para a música sertaneja", revelou Luciano ao TOCA.
Em seguida, a artista convidou ao palco Lourenço & Lourival, a dupla mais longeva em atividade no Brasil, que foi ovacionada pelo público. Juntos, cantaram "Franguinho na Panela".
A emoção foi tanta que a música precisou ser gravada duas vezes. "Você é muito querida por nós. Isso é coisa de Deus", afirmou Lourival. "Dois senhores cantando com uma gatona dessa. Você é um anjo. Que Deus te abençoe", completou Lourenço.
Um dos momentos mais marcantes da noite foi quando Ana Castela chamou seus avós ao palco. Muito emocionada, dedicou a gravação do DVD ao avô, seu Carlos: "Meu herói não usa capa, meu herói usa chapéu, e é o meu avô", declarou, em lágrimas.
Neste ano eu decidi homenagear meu avô, que está vivo, graças a Deus. Seu Carlos, meu gordinho, bonitinho. Foi uma caminhada difícil para a minha família, que veio do Paraguai, mas hoje ter todos aqui comigo nesse DVD é muito especial. Ana Castela
A noite seguiu com a participação da "Rainha dos Caminhoneiros", Sula Miranda, que se uniu à cantora para interpretar "Rédeas do Possante". Durante coletiva de imprensa, antes de iniciar o projeto, a Boiadeira exaltou a força do sertanejo feminino e como isso impactou, especialmente, a trajetória de Sula Miranda.
Ana Castela, preciso deixar registrado que, no ano que vem, completo 40 anos de carreira, e esta é a primeira vez que piso no palco do Barretão graças a você. Muito obrigada! Sula Miranda
A Boiadeira também dividiu o palco com a cantora Roberta Miranda, que ajudou a abrir caminho para que mulheres fossem protagonistas na música sertaneja. Juntas, contagiaram o público com a clássica "Vá Com Deus". Um dos momentos mais impactantes foi quando toda a arena se uniu para cantar o clássico "Majestade, o Sabiá", puxado por Roberta.
Obrigada, Ana, por essa oportunidade maravilhosa. Obrigada à banda genial e a todos por esse momento. Roberta Miranda
Depois, a embaixadora reservou um momento especial de devoção. No palco, agradeceu a Deus e a Nossa Senhora Aparecida, sendo acompanhada por Cuiabano Lima e Sérgio Reis em uma homenagem à Padroeira do Brasil. A imagem de Nossa Senhora foi carregada em um andor até o palco, enquanto Ana e Sérgio Reis emocionavam o público com a canção Romaria.
Encerrando as participações especiais na gravação do DVD, ela recebeu Teodoro & Sampaio para cantarem o clássico Se a Casa Cair, que tem o refrão: "Se a casa cair, deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia".
*A jornalista Bruna Gavioli viaja a Barretos a convite da organização da Festa do Peão.
Setlist Herança Boiadeira
- Minha Herança
- Dona de Mim
- Boiadeira
- Você Vai Ver + No Dia em que Saí de Casa (com Zezé Di Camargo & Luciano)
- Franguinho na Panela (com Lourenço & Lourival)
- Hoje Lembrei de Você (inédita)
- Rédeas do Possante (com Sula Miranda)
- Saudade É Mato (inédita)
- Vá com Deus (com Roberta Miranda)
- Majestade, o Sabiá (Roberta Miranda, solo)
- Romaria (com Sérgio Reis)
- Se a Casa Cair (com Teodoro & Sampaio)
- Mamãe Não Deixa (inédita)
- Toma Essa
- Let's Go Rodeio (Tropa do Chapelão, As Cowgirl, Olha Onde Eu Tô)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.