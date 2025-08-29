Barretão: Ana Castela chama veteranos e emociona com inéditas; veja setlist

Em uma noite de muita emoção e de homenagem aos clássicos, com participações de ícones da velha guarda da música sertaneja, a embaixadora da 70ª Festa do Peão de Barretos, Ana Castela, retornou ao Palco Estádio nesta quinta (28) para a gravação do DVD "Herança Boiadeira - Rodeio".

Se o primeiro show foi digno de uma popstar, a gravação do DVD foi marcada por clássicos, três músicas inéditas, simplicidade e a emoção das memórias afetivas da família, além de algumas de suas referências na música sertaneja.