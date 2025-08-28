Sensação global no TikTok, banda bielorrussa Molchat Doma volta ao Brasil

Melancolia dançante, sintetizadores gélidos e vocais fantasmagóricos. Essa é a atmosfera que o Molchat Doma, trio bielorrusso que se define como uma interseção entre post-punk, new wave e synth pop, cria em cada canção — mesmo que o público muitas vezes não compreenda uma só palavra do idioma.
"Eu não entendo nada do que vocês estão cantando, mas foi incrível!", contou um fã após um dos primeiros shows internacionais do grupo. Essa conexão sensorial — que ultrapassa a barreira da língua — é uma das razões pelas quais a banda se tornou uma sensação global.
Em 15 de novembro de 2025, o grupo retorna ao Brasil para uma apresentação única no Tokio Marine Hall, em São Paulo.
Será a segunda passagem da banda pelo país, e, segundo os integrantes, a expectativa está nas alturas: "Estamos aguardando ansiosamente por esse reencontro. Viva Brasil!", disseram em entrevista ao TOCA.
A relação com os fãs brasileiros nasceu durante a passagem pelo país em 2022 e deixou marcas: "Foi magnífico. Não esperávamos que fosse tão legal. As pessoas cantaram tudo."
Do underground de Minsk ao topo das paradas virais
Formado em 2017 em Minsk, Bielorrússia, o Molchat Doma ("As casas estão silenciosas") é composto por Egor Shkutko (vocal), Roman Komogortsev (guitarra, sintetizadores e bateria eletrônica) e Pavel Kozlov (baixo e sintetizador).
O Molchat Doma é parte de um movimento contemporâneo conhecido informalmente como "doomer music" -- canções marcadas por solidão, desencanto e melancolia. Ao vivo, a banda não usa baterista: aposta no baixo marcante e na frieza da bateria eletrônica, ampliando a estética sombria e sintética de seus álbuns.
Com influências de Kino, Joy Division e The Cure, o trio alcançou reconhecimento internacional em 2020, quando a faixa "Sudno (Boris Ryzhy)", do álbum "Etazhi", viralizou no TikTok e chegou ao segundo lugar na parada Viral 50 do Spotify. A letra melancólica e um tanto depressiva não evitou que a música se tornasse trilha de várias trends divertidas.
Antes disso, o trio já havia feito turnê pela Rússia, país culturalmente próximo. Mas a primeira apresentação internacional "de verdade" aconteceu na Suécia. "Mesmo sem entender as letras, o público reage. Muita gente já nos disse: "Não entendi nada do que vocês estavam cantando, mas foi incrível!", conta Roman Komogortsev.
Foi bastante surpreendente, uma experiência realmente nova para nós. Nós sempre ficamos um pouco nervosos antes de cada show, mas nunca foi por causa do idioma. A gente simplesmente chega, toca nossa música e se diverte. Pensamos: se nos convidaram, é porque gostam do que fazemos
Pavel Kozlov, baixista
Tentando fugir do viral de "Sudno" no TIkTok - a banda não quis falar sobre o assunto, nem sobre a relação entre Rússia e Ucrânia -, eles preferem chamar atenção dos novos fãs para os outros trabalhos.
Acreditamos que o álbum Monument (2020) foi subestimado. Gostamos muito de ouvir e tocar essas músicas, mas como elas são menos populares, não conseguimos incluí-las com frequência nos shows. Provavelmente todas as faixas desse disco merecem mais reconhecimento
Pavel Kozlov, baixista
Serviço:
Molchat Doma em São Paulo
Data: 15 de novembro de 2025
Local: Tokio Marine Hall - São Paulo (SP)
Horário de abertura da casa: 18h
Classificação etária: De 16 a 17 anos: entrada permitida desacompanhados
Ingressos: no site da Eventim
Camarote: R$ 160 (meia) | R$ 320 (inteira)
Pista: R$ 180 (meia) | R$ 360 (inteira)
Frisa: R$ 200 (meia) | R$ 400 (inteira)
Pista Premium: R$ 210 (meia) | R$ 420 (inteira)
Cadeira Alta: R$ 250 (meia) | R$ 500 (inteira)
