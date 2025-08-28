Sensação global no TikTok, banda bielorrussa Molchat Doma volta ao Brasil



O Molchat Doma é parte de um movimento contemporâneo conhecido informalmente como "doomer music" -- canções marcadas por solidão, desencanto e melancolia. Ao vivo, a banda não usa baterista: aposta no baixo marcante e na frieza da bateria eletrônica, ampliando a estética sombria e sintética de seus álbuns.

Com influências de Kino, Joy Division e The Cure, o trio alcançou reconhecimento internacional em 2020, quando a faixa "Sudno (Boris Ryzhy)", do álbum "Etazhi", viralizou no TikTok e chegou ao segundo lugar na parada Viral 50 do Spotify. A letra melancólica e um tanto depressiva não evitou que a música se tornasse trilha de várias trends divertidas.

Antes disso, o trio já havia feito turnê pela Rússia, país culturalmente próximo. Mas a primeira apresentação internacional "de verdade" aconteceu na Suécia. "Mesmo sem entender as letras, o público reage. Muita gente já nos disse: "Não entendi nada do que vocês estavam cantando, mas foi incrível!", conta Roman Komogortsev.

Foi bastante surpreendente, uma experiência realmente nova para nós. Nós sempre ficamos um pouco nervosos antes de cada show, mas nunca foi por causa do idioma. A gente simplesmente chega, toca nossa música e se diverte. Pensamos: se nos convidaram, é porque gostam do que fazemos

Pavel Kozlov, baixista

Tentando fugir do viral de "Sudno" no TIkTok - a banda não quis falar sobre o assunto, nem sobre a relação entre Rússia e Ucrânia -, eles preferem chamar atenção dos novos fãs para os outros trabalhos.