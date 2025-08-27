The Town reforça protagonismo periférico com palco Quebrada

A cenografia do palco remete ao ambiente urbano periférico, com grafites e concreto aparente. A proposta é funcionar como uma galeria a céu aberto, com intervenções artísticas ao longo dos dias de festival. Além dos shows, o espaço terá batalhas de rima e performances que misturam música, dança e poesia.

A criação do Quebrada ocorre em um momento de valorização da cultura periférica no mainstream. Gêneros como trap e funk, antes restritos a nichos, hoje ocupam o topo das paradas e são presença constante em grandes eventos. No dia 6 de setembro, o The Town terá uma programação voltada a esses estilos, com Travis Scott, Don Toliver e Burna Boy dividindo espaço com Filipe Ret, Matuê e Karol Conká.

Apesar da proposta de inclusão, o palco levanta questões sobre representatividade. Alguns apontam que, embora dedicado à periferia, ele ainda está separado dos palcos principais. Mas, para outros, é um avanço importante, que oferece visibilidade a artistas historicamente à margem dos grandes festivais.

Segundo Zé Ricardo, vice-presidente artístico da Rock World, o palco é parte de uma estratégia de diversidade. "Queremos que o público tenha contato com a arte que nasce nas ruas, nas vielas, nos becos", explicou.

O The Town 2025 contará com seis palcos temáticos e mais de 500 atrações. O palco Quebrada, nesse contexto, representa uma tentativa de ampliar o alcance do festival e dialogar com públicos que nem sempre se veem representados em eventos desse porte.

