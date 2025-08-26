Natura celebra 20 anos de projeto musical com ativações no Coala Festival

Reafirmando uma parceria de quase uma década, a Natura marcará presença em mais uma edição do Coala Festival, que acontece entre os dias 5 e 7 de setembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo.

Para comemorar os 20 anos do Natura Musical, projeto que apoia grandes nomes da música brasileira e incentiva novos artistas, o Coala Festival contará com espaços de ativações exclusivas e experiências interativas pensadas para o fã de festival. Com cenários instagramáveis, um jogo inspirado no universo musical, brindes e uma bancada de maquiagem para retoques ao longo do dia.

Ao longo dos três dias de evento, o público terá a oportunidade de experimentar os produtos da marca no estande da Natura e contar com a proteção de filtros solares disponibilizados em diferentes pontos do festival.