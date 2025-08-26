Natura celebra 20 anos de projeto musical com ativações no Coala Festival
Reafirmando uma parceria de quase uma década, a Natura marcará presença em mais uma edição do Coala Festival, que acontece entre os dias 5 e 7 de setembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo.
Para comemorar os 20 anos do Natura Musical, projeto que apoia grandes nomes da música brasileira e incentiva novos artistas, o Coala Festival contará com espaços de ativações exclusivas e experiências interativas pensadas para o fã de festival. Com cenários instagramáveis, um jogo inspirado no universo musical, brindes e uma bancada de maquiagem para retoques ao longo do dia.
Ao longo dos três dias de evento, o público terá a oportunidade de experimentar os produtos da marca no estande da Natura e contar com a proteção de filtros solares disponibilizados em diferentes pontos do festival.
Coala Festival
Quando: dias 05, 06 e 07 de setembro.
Onde: Memorial da América Latina (Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda, São Paulo)
Horários: Sexta, a partir das 14h30. Sábado e domingo, às 13h.
Ingressos: https://www.totalacesso.com/events/coalafstvl2025
Sexta-feira (05/09): R$ 170,00 (meia-entrada), R$ 210,00 (solidário) e R$ 340,00 (inteira).
Sábado (06/09) e domingo (07/09): R$ 140,00 (meia-entrada), R$ 170,00 (solidário) e R$ 280,00 (inteira).
Passe Coalático, para os três dias (inteira): R$ 420,00.
Passe Coalático, três dias de festival para clientes Elo: R$ 336,00.
Mini passes, com combinações para dois dias de evento: De R$ 224,00 a R$ 310,00, para clientes Elo e público geral.
