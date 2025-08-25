De 'É o Amor' a 'Evidências': festival Histórias revisita clássicos em SP

Leonardo revisita trajetória

Leonardo apresentou sucessos como "Eu Juro", "Um Sonhador", "Te Amo Demais", "Rumo a Goiânia", "Cerveja" e "Festa de Rodeio". Durante o show, fez homenagem ao irmão Leandro, morto em 1998, com a canção "Não Aprendi Dizer Adeus". Antes da apresentação, declarou: "O Histórias é uma experiência diferente das outras. A gente se sente em casa, cantando com os amigos que o sertanejo nos deu".

Leonardo canta no festival Histórias, no sábado (23), no Allianz Parque, em SP Imagem: Laura Carvalho/Divulgação

Daniel destaca fé e memória

Daniel interpretou músicas como "Adoro Amar Você" e "Minha Estrela Perdida" e relembrou o parceiro João Paulo, morto em 1997, ao cantar "Estou Apaixonado". Também mencionou sua devoção a Nossa Senhora Aparecida ao interpretar "Romaria".

Ao final, presenteou uma espectadora da plateia, Nelci Cardoso França, 55 anos, que também é devota da santa. "Fiz promessa e paguei recentemente. Meu esposo estava na UTI e rezei para ele ser curado", disse.