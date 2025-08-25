De 'É o Amor' a 'Evidências': festival Histórias revisita clássicos em SP

O festival "Histórias - O Show do Século", realizado no Allianz Parque, zona oeste de São Paulo, reuniu artistas consagrados do sertanejo em uma apresentação de oito horas. Participaram Chitãozinho & Xororó, Daniel, Leonardo, Victor & Leo e Zezé Di Camargo & Luciano.
Victor & Leo abrem o evento
Victor & Leo iniciaram o festival com repertório que inclui "Amigo Apaixonado", "Borboletas", "Tem Que Ser Você" e "Deus e Eu no Sertão". Foi a primeira participação da dupla no festival de astros do sertanejo.
Leonardo revisita trajetória
Leonardo apresentou sucessos como "Eu Juro", "Um Sonhador", "Te Amo Demais", "Rumo a Goiânia", "Cerveja" e "Festa de Rodeio". Durante o show, fez homenagem ao irmão Leandro, morto em 1998, com a canção "Não Aprendi Dizer Adeus". Antes da apresentação, declarou: "O Histórias é uma experiência diferente das outras. A gente se sente em casa, cantando com os amigos que o sertanejo nos deu".
Daniel destaca fé e memória
Daniel interpretou músicas como "Adoro Amar Você" e "Minha Estrela Perdida" e relembrou o parceiro João Paulo, morto em 1997, ao cantar "Estou Apaixonado". Também mencionou sua devoção a Nossa Senhora Aparecida ao interpretar "Romaria".
Ao final, presenteou uma espectadora da plateia, Nelci Cardoso França, 55 anos, que também é devota da santa. "Fiz promessa e paguei recentemente. Meu esposo estava na UTI e rezei para ele ser curado", disse.
Daniel comentou: "É uma satisfação poder fazer parte do 'Histórias' junto com os meus amigos. É um dos grandes presentes que ganhei ao longo desses 40 anos de carreira". E completou: "Enquanto eu entender que a minha música está causando impacto na vida de alguém, vai ser uma honra poder estar aqui".
Participação de Simone Mendes
Zezé Di Camargo & Luciano apresentaram clássicos como "É o Amor", com participação de Simone Mendes, que estava na plateia. A cantora se juntou à dupla na execução da faixa. "Feliz por fazer parte dessa história com Zezé e Luciano", declarou.
Encerramento com Chitãozinho & Xororó
Chitãozinho & Xororó encerraram o festival com o show "Uma História de Sucesso". O repertório incluiu "60 Dias Apaixonado", "Sinônimos", "Brincar de Ser Feliz", "Página de Amigos", "Words" (parceria com Bee Gees), "Fio de Cabelo", "Fogão de Lenha", "Nascemos para Cantar" e "Galopeira".
Durante a apresentação, Xororó pediu que o público ligasse a câmera frontal do celular e cantasse junto. "Ficou lindo", disse.
A apresentação terminou com "Se Deus Me Ouvisse" e "Evidências", que foi acompanhada em coro pelo público. "A gente saiu da roça, mas a roça não saiu de nós", comentou Xororó.
O festival "Histórias" segue para Belo Horizonte em 11 de outubro e Curitiba em 1º de novembro, encerrando a turnê de 2025.
