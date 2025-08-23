'Sou um artista mais completo': sambista Mosquito lança disco após 10 anos

Após uma espera de dez anos, o sambista e versador Mosquito (que também é Pedro Assad Medeiros Torres no nome de batismo) chega às praças, bares e esquinas com "Quinhão".
O longo intervalo entre os álbuns foi um período de amadurecimento musical e pessoal para Mosquito, que utilizou a década para fortalecer parcerias, aprimorar sua musicalidade e exercitar sua arte, especialmente através do projeto "Encontros Casuais", no Beco do Rato, na Lapa.
O que ele contou
Mosquito afirma ter se tornado um artista mais completo e que a espera valeu a pena para reunir o "time" certo, incluindo a produção musical, o lançamento e a assessoria de imprensa. Para ele, o mais recente trabalho, lançado em julho deste ano, é mais maduro em comparação com seu álbum de estreia, "Ô Sorte" (2015).
"Quinhão" é um disco dos sonhos: produzido por Pretinho da Serrinha, a quem Mosquito descreve como um "grande gênio" que entende as nuances e ramificações do samba, sabendo "botar a roupa certa em cada canção". O álbum, que apresenta dez músicas, traz sete composições em parceria e três de outros compositores. O time de colaboradores é estelar, contando com nomes como Marisa Monte, Arnaldo Antunes, Cezar Mendes, Carminho, Mart'nália e Teresa Cristina.
A sonoridade de Quinhão é rica e diversificada, explorando desde o partido-alto até o samba de breque, com elementos de gafieira e sambas de protesto. Mosquito destaca a clareza dos instrumentos, permitindo ouvir "instrumento por instrumento". A vivência nas rodas de samba, especialmente no Beco do Rato, foi fundamental para a construção do repertório, com muitas músicas sendo testadas e aprimoradas na rua antes de serem gravadas.
O álbum reforça o compromisso de Mosquito com o samba, confirmando que chegou a hora de Pedro Assad começar a ser aclamado pelo público.
Leia abaixo a entrevista
TOCA - O que motivou você durante toda essa espera?
Mosquito - Eu tenho dito que a única coisa que eu não fiz nesses dez anos foi lançar um disco. Porque eu compus muito, fortaleci muitas parcerias. Melhorei a minha musicalidade, a minha casca. Esses dez anos eu faço o 'Encontros Casuais', que é um projeto lá no Beco do Rato. Então, nesses dez anos eu exercitei muito a minha música. Costumo dizer que eu fui pra academia todas as quintas (dia em que se apresenta no Beco). E acho que sou um artista muito mais completo.
Não um artista perfeito, mas um artista muito mais completo do que aquele artista de dez anos atrás.
Tinha vontade de que esse disco acontecesse, mas tinha vontade de que ele acontecesse da forma correta. Tem outras coisas que englobam um disco além só das músicas, precisando de um produtor, um lançamento, uma assessoria de imprensa. É de tudo, né, do design, sabe, do projeto gráfico.
Você já afirmou que 'Quinhão' é o seu trabalho mais maduro em comparação com os outros. Como essa vivência de ter retornado justamente a isso, às rodas de samba, também influenciou nas composições?
Mosquito - É, o disco mais maduro é sempre o último, né?
Eu consegui trazer para o álbum coisas que eu já executava e que, ao meu ver, já funcionavam de certa forma nas rodaseu consegui trazer para o álbum coisas que eu já executava e que, ao meu ver, já funcionavam de certa forma nas rodas.
Eu, no Beco, já cantava pelo menos metade desse repertório do disco. Eu já tinha feito até o ano passado um show no Teatro Rival, onde eu apresentei muitas dessas músicas. Então, quando chegou, até no jeito de cantar, de arranjar as músicas, elas já tinham uma identidade. Isso foi o maneiro, porque o bate-bola foi na rua, sabe? O bate-bola do disco foi na rua.
Como é trabalhar com o Pretinho da Serrinha?
Mosquito - É muito bom, porque o Pretinho é um cara que primeiro me conhece muito, e além disso, conhece muito de samba. Isso faz com que o disco seja plural. É um disco que tem um samba de breque, e o Pretinho entende do samba de breque. Tem um samba de roda que o Pretinho entende. O Pretinho conhece as nuances e os gêneros dentro do samba, as ramificações do samba, ele conhece bem. Ele bota a roupa certa em cada canção. É um cara que tem ouvido, quer ouvir as ideias.
Ao longo da sua trajetória, você acabou tendo muitos parceiros gabaritados: Cezar Mendes, Mart'nália, Marisa Monte, Teresa Cristina. Como é que se dá essa dinâmica de escolha de parceiros e colaboradores para os trabalhos?
Mosquito - Eu acho que eu também sou um pouco escolhido, porque a maioria desses nomes são gente renomada, toda gente que eu brinco que me deu uma colher de chá. O Claudemir é um compositor que tem uma fila para fazer música com ele, eu sou o Bernini. E não só dentro do ramo, na cena dos compositores do álbum. É uma produção da Paula Lavigne, a produção musical do Pretinho, quem faz a direção de arte é o Toni Vanzolini, quem faz as fotos é o Fernando Young, figurino do Felipe Veloso. Eu até brinquei e falei: o único que está tentando ser fera sou eu, o resto já é. É maneiro ter o apoio dessa galera.
O pagode acabou de ser nomeado pelas plataformas digitais como o ritmo mais ouvido do país. No show de estreia, você subiu no palco dizendo que era uma ''roda de pagode''. Isso certifica seu trabalho em algum lugar?
Mosquito - Eu acho que sim. Eu acho que isso premia o movimento que está se fortalecendo cada vez mais.
O mercado da música é uma grande roda-gigante, onde os gêneros vão assumindo o topo e depois trocando para outros gêneros.
Então você tem o sertanejo, você tem o funk, o rap, o trap, um pouco antes você tem o axé e o rock nacional. Então eu acho que é uma roda-gigante. E eu acho que o pagode, o samba-pagode, está nesse momento de assumir. São grandes movimentos acontecendo. Eu acho que esse gênero chega ao topo quando grandes movimentos estão acontecendo. E acho que as rodas de samba pipocando pela cidade mostram o samba e o pagode em um momento quente. E que bom, eu fico feliz, é uma esperança.
O que 'Caranguejeiro' significa pra você?
Mosquito - O Leandro Fregonesi mandou essa primeira, e eu já gostei dessa coisa, movimento manguebeat. Sempre tive esse interesse. Na Ilha do Governador, onde nasci, tem um manguezal. Queria falar sobre a degradação da natureza, que tem uma coisa crítica social ali, e eu fui dando umas espetadas, apesar de ser uma música divertida, alegre e dançante. Ela tem um monte de papo sendo dado ali, da natureza, tudo o que é beleza, ingrato, bicho homem faz questão de destruir. É, pra mim, a música que, quando toca, me dá uma vontade de dançar. E olha que eu nem danço (risos).
Veja trecho do vídeo de 'Caranguejeiro'
Você falou de um contexto social. Como é que, mesmo nesse contexto onde a letra pode ser dançante, de um ritmo dançante, também curtir uma crítica social? Qual é o valor, qual é o lugar da arte nesse lugar pra você, pra abordar um tema tão relevante?
Mosquito - Com o passar do tempo a gente vai ganhando uma casca, vai amadurecendo, e eu acho importante. Eu acho que minha música é alegre, eu gosto de ter uma música dançante, uma música divertida, mas também não quero passar um disco sem dizer as coisas que eu vejo, as minhas opiniões.
Então eu acho que no álbum tem muitas opiniões entranhadas, subliminares ali dentro das músicas, e nesse caso é explícito. No caso de 'Rabo de Arraia', é uma música explícita, é um papo, é uma queixa, é um dedo na cara sem se vitimizar, que nasce das cicatrizes do dia a dia.
Você é reconhecido como um grande improvisador de palavras. Qual o momento em que encontra brecha pra aprimorar essa relação com as palavras e com a versação?
Mosquito - Tenho que bater cabeça pro Gabrielzinho, pro Xande, pro Tibau e toda essa galera com quem eu aprendo um pouquinho. Eu sou ouvinte, eu gosto muito de ouvir música, ouço muita regional. Com isso você tem um vocabulário. Tento ser um leitor mais voraz. O verso é mais um exercício do que propriamente um dom. Acho que quem exercita e vai brincando com essa coisa do vocabulário dentro da métrica, do partido-alto, vai acabar versando bem.
É uma forma de se conectar com aquele menino que nasceu e cresceu na Ilha do Governador, escutando Bezerra da Silva e Zeca Pagodinho?
Mosquito - Eu não verso tão bem, mas ele versava pra caramba. Às vezes eu invoco ele para me defender.
O que era o Arlindo pra você?
Mosquito - O maior sambista do país. Era um cara muito antenado, conseguia ser sagaz, ter a malandragem da rua e, ao mesmo tempo, ser sensível e delicado. Um cara que falou de tudo na sua obra. Me deu muita oportunidade, me botou para versar muitas vezes com ele no palco. Um cara a quem sou muito grato pelo que fez por mim como pessoa, pelo que fez por mim como artista, e pelo quanto influenciou.
Acho que a geração Fundo de Quintal — com Arlindo, com Sombrinha, toda aquela geração do Cacique de Ramos — foi o principal formador da minha geração.
Apesar de a gente ter bebido na fonte de Noel (Rosa), de Cartola. Foi foda ter podido aproveitar ele um pouquinho, trocar uma ideia com ele, fazer um versinho.
