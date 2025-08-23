'Sou um artista mais completo': sambista Mosquito lança disco após 10 anos

Como é trabalhar com o Pretinho da Serrinha?

Mosquito - É muito bom, porque o Pretinho é um cara que primeiro me conhece muito, e além disso, conhece muito de samba. Isso faz com que o disco seja plural. É um disco que tem um samba de breque, e o Pretinho entende do samba de breque. Tem um samba de roda que o Pretinho entende. O Pretinho conhece as nuances e os gêneros dentro do samba, as ramificações do samba, ele conhece bem. Ele bota a roupa certa em cada canção. É um cara que tem ouvido, quer ouvir as ideias.

Ao longo da sua trajetória, você acabou tendo muitos parceiros gabaritados: Cezar Mendes, Mart'nália, Marisa Monte, Teresa Cristina. Como é que se dá essa dinâmica de escolha de parceiros e colaboradores para os trabalhos?

Mosquito - Eu acho que eu também sou um pouco escolhido, porque a maioria desses nomes são gente renomada, toda gente que eu brinco que me deu uma colher de chá. O Claudemir é um compositor que tem uma fila para fazer música com ele, eu sou o Bernini. E não só dentro do ramo, na cena dos compositores do álbum. É uma produção da Paula Lavigne, a produção musical do Pretinho, quem faz a direção de arte é o Toni Vanzolini, quem faz as fotos é o Fernando Young, figurino do Felipe Veloso. Eu até brinquei e falei: o único que está tentando ser fera sou eu, o resto já é. É maneiro ter o apoio dessa galera.

Na Baía de Guanabara, o sambista Mosquito, do bairro da Ilha do Governador, no Rio Imagem: Divulgação

O pagode acabou de ser nomeado pelas plataformas digitais como o ritmo mais ouvido do país. No show de estreia, você subiu no palco dizendo que era uma ''roda de pagode''. Isso certifica seu trabalho em algum lugar?