Assinante UOL tem 20% de desconto em par de ingressos para o Coala Festival
O Coala Festival 2025 reúne grandes e novos nomes da música brasileira, entre os dias 5, 6 e 7 de setembro. O evento favorito dos amantes da MBP tem como objetivo promover a música brasileira e abrir espaço para artistas nacionais.
Assinantes UOL tem 20% de desconto em até 2 ingressos no Coala Festival 2025. Para resgatar o benefício, é só acessar o Clube UOL e seguir o passo a passo. Vale ressaltar, que o desconto não é valido para ingressos meia-entrada.
Na 11° edição do festival, que vai acontecer no Memorial da América Latina, os palcos recebem artistas como Liniker, Marina Sena, Nando Reis e Caetano Veloso. Já o rapper Black Alien fará um show em homenagem aos 20 anos do seu álbum "Babylon By Gus Vol. 1 - O Ano do Macaco", considerado um grande marco do hip-hop brasileiro.
Veja a programação completa:
Sexta (05/09)
Palco Principal:
Liniker
Cidade Negra
Marina Sena
Tássia Reis part. Kiko Dinucci
Lia Macedo
Eunãotodoido
DJ Nyack
Palco Tim:
Tim Bernardes & Orquestra
Sábado (06/09)
Palco Principal:
Nando Reis e Chico Chico
Black Alien Apresenta Babylon by Gus
Silva
Terno Rei
Zé Ibarra
Isadora Almeida
Helena Camarero
DJ Sophia
Veraneio
Palco Tim:
Arthur Verocai & Orquestra
Domingo (07/09)
Palco Principal:
Caetano Veloso
BK
Anelis Assumpção part. Lazzo Matumbi
Josyara, Cátia de França & Juliana Linhares
Dora Morelenbaum
Tata Ogan
Feminine Hi-Fi
Miria Alves
Ubunto
Palco Tim:
Mateus Aleluia, Thalma e Amaro
Assinantes do Clube UOL têm 20% de desconto em um par de ingressos para o COALA Festival 2025. Experimente por 12x de R$ 7,90/mês.
Serviço:
Coala Festival
Quando: dias 05, 06 e 07 de setembro.
Onde: Memorial da América Latina (Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda, São Paulo)
Horários: Sexta, a partir das 14h30. Sábado e domingo, às 13h.
Ingressos: https://www.totalacesso.com/events/coalafstvl2025
Sexta-feira (05/09): R$ 170,00 (meia-entrada), R$ 210,00 (solidário) e R$ 340,00 (inteira).
Sábado (06/09) e domingo (07/09): R$ 140,00 (meia-entrada), R$ 170,00 (solidário) e R$ 280,00 (inteira).
Passe Coalático, para os três dias (inteira): R$ 420,00.
Passe Coalático, três dias de festival para clientes Elo: R$ 336,00.
Mini passes, com combinações para dois dias de evento: De R$ 224,00 a R$ 310,00, para clientes Elo e público geral.
