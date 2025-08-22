Assinante UOL tem 20% de desconto em par de ingressos para o Coala Festival

O Coala Festival 2025 reúne grandes e novos nomes da música brasileira, entre os dias 5, 6 e 7 de setembro. O evento favorito dos amantes da MBP tem como objetivo promover a música brasileira e abrir espaço para artistas nacionais.

Assinantes UOL tem 20% de desconto em até 2 ingressos no Coala Festival 2025. Para resgatar o benefício, é só acessar o Clube UOL e seguir o passo a passo. Vale ressaltar, que o desconto não é valido para ingressos meia-entrada.

Na 11° edição do festival, que vai acontecer no Memorial da América Latina, os palcos recebem artistas como Liniker, Marina Sena, Nando Reis e Caetano Veloso. Já o rapper Black Alien fará um show em homenagem aos 20 anos do seu álbum "Babylon By Gus Vol. 1 - O Ano do Macaco", considerado um grande marco do hip-hop brasileiro.