Punk pop e emo tomam palcos de três capitais com bandas da I Wanna Be Tour

Prepare-se para uma explosão de nostalgia, guitarras distorcidas e refrãos que marcaram uma geração. A I Wanna Be Tour chega ao Brasil neste sábado com um lineup que parece ter saído direto de um pôster colado na parede de adolescentes dos anos 2000.

O que vai rolar

Fall Out Boy, Good Charlotte, Yellowcard, The Veronicas, Story of the Year, Fresno, Forfun e outras bandas que moldaram o universo emo e punk pop estarão em Curitiba e São Paulo, além de shows paralelos no Rio de Janeiro e na capital paulista.

O festival, criado pela produtora 30e, aposta em dois palcos simultâneos —It's Not a Phase e It's a Lifestyle— e promete mais de dez horas de música em cada cidade. A proposta é clara: reunir os fãs que viveram intensamente a era dos cabelos coloridos, dos piercings e das letras sobre amores intensos e desilusões profundas.