Punk pop e emo tomam palcos de três capitais com bandas da I Wanna Be Tour

Prepare-se para uma explosão de nostalgia, guitarras distorcidas e refrãos que marcaram uma geração. A I Wanna Be Tour chega ao Brasil neste sábado com um lineup que parece ter saído direto de um pôster colado na parede de adolescentes dos anos 2000.
O que vai rolar
Fall Out Boy, Good Charlotte, Yellowcard, The Veronicas, Story of the Year, Fresno, Forfun e outras bandas que moldaram o universo emo e punk pop estarão em Curitiba e São Paulo, além de shows paralelos no Rio de Janeiro e na capital paulista.
O festival, criado pela produtora 30e, aposta em dois palcos simultâneos —It's Not a Phase e It's a Lifestyle— e promete mais de dez horas de música em cada cidade. A proposta é clara: reunir os fãs que viveram intensamente a era dos cabelos coloridos, dos piercings e das letras sobre amores intensos e desilusões profundas.
Em Curitiba, o evento acontece neste sábado, na Pedreira Paulo Leminski. Os portões abrem às 10h e o lineup está dividido entre os dois palcos.
No It's a Lifestyle, tocam Fake Number (11h30), Neck Deep (13h10), The Maine (15h), The Veronicas (16h50), Fresno (19h10) e Good Charlotte (21h30). Já o It's Not a Phase recebe Gloria (12h20), Story of the Year (14h05), Dead Fish (15h55), Forfun (18h), Yellowcard (20h20) e Fall Out Boy (22h50).
Em São Paulo, o festival será no Allianz Parque, no dia 30 de agosto (sábado). A programação começa às 11h com Fake Number (11h15), seguida por Neck Deep (12h51), The Maine (14h37), The Veronicas (16h23), Fresno (18h02) e Good Charlotte (20h35) no palco It's a Lifestyle. No It's Not a Phase, se apresentam Gloria (12h03), Story of the Year (13h44), Dead Fish (15h30), Forfun (17h26), Yellowcard (19h32) e Fall Out Boy (21h48).
Os ingressos para Curitiba variam de R$ 172,50 (meia) a R$ 1.395 (inteira VIP). Em São Paulo os preços vão de R$ 247,50 (meia) a R$ 1.395 (inteira VIP), ambos disponíveis no site da Eventim.
Além dos dias principais, há sideshows imperdíveis. Em São Paulo, The Veronicas se apresentam no Cine Joia no dia 26 de agosto, às 21h. Os ingressos custam entre R$ 175 (meia) e R$ 350 (inteira).
No Rio de Janeiro, Fall Out Boy, Yellowcard e Story of the Year fazem show conjunto na Farmasi Arena no dia 27 de agosto, a partir das 18h. Os ingressos vão de R$ 197,50 (meia) a R$ 795 (inteira), também à venda na Eventim.
E TEM +
70ª Festa do Peão de Barretos começa amanhã
A 70ª Festa do Peão de Barretos começa amanhã, no Parque do Peão, e segue até o dia 31. Considerado o maior rodeio da América Latina, o evento reúne competições esportivas, shows sertanejos e atrações culturais. Ana Castela (foto), embaixadora da edição, se apresenta no sábado, com transmissão ao vivo pela TV Globo. A expectativa é receber cerca de 900 mil visitantes durante 11 dias.
CoMA tem Paulinho da Viola e Yago Oproprio
O Festival CoMA acontece neste sábado e domingo, no CCBB Brasília, reunindo grandes nomes da música brasileira como Sandra de Sá, Paulinho da Viola, Nação Zumbi, Metá Metá e Yago Oproprio (foto). Com curadoria voltada à diversidade de ritmos e gêneros, o evento celebra a arte, a consciência e a coletividade. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), disponíveis no site do CCBB e na bilheteria local.
Histórias reúne gigantes da música sertaneja
O espetáculo Histórias - O Show do Século reúne gigantes da música sertaneja no Allianz Parque, em São Paulo, neste sábado. Chitãozinho & Xororó, Leonardo, Zezé Di Camargo & Luciano, Victor & Leo, Daniel (foto) e César Menotti & Fabiano dividem o palco em noite que promete ser histórica. A turnê celebra décadas de sucessos e emoções que marcaram gerações. Os ingressos estão à venda pelo site Guichê Live.
FIQUE DE OLHO
Tomorrowland Brasil confirma Palco CORE
O palco CORE retorna ao Tomorrowland Brasil 2025 como uma das atrações mais esperadas. De 10 a 12 de outubro, no Parque Maeda (SP), o espaço oferece uma experiência sensorial única, com curadoria de techno e house alternativo. Artistas como ANNA, Mind Against, Avalon Emerson e Bárbara Boeing se apresentam em meio à natureza. Nascido na Bélgica, o palco CORE promete unir arte, som e tecnologia a novos destinos.
Roots Nacional junta ícones do reggae local
O Reggae Live Station realiza sua edição Roots Nacional no dia 29 de agosto, no Espaço Unimed, em São Paulo. O festival reúne três ícones do reggae brasileiro: Edson Gomes, Tribo de Jah (foto) e Mato Seco. Celebrando nove anos de história, o evento terá uma segunda data em novembro com atrações internacionais. Ingressos estão à venda no site da Ticket360 e na bilheteria oficial. Classificação etária: 18 anos.
Festival Medio y Medio volta ao Circo Voador
O festival Medio y Medio retorna ao Rio de Janeiro de 5 a 7 de setembro de 2025, no Circo Voador, com três noites de música e gastronomia latino-americana. A programação reúne Chico César (foto), Ruben Rada, Julieta Rada, Orquesta La Delio Valdez e outros nomes do Brasil, do Uruguai e da Argentina. Com curadoria afetiva e atmosfera imersiva, o evento celebra o intercâmbio cultural entre países vizinhos. Ingressos a partir de R$ 80 já estão à venda.
PROGRAME-SE
Amanhã
- Vem pro Baile: Banda AL9 - Sesc, Birigui (SP)
- Dorsal Atlântica - Sesc, Campinas (SP)
- Tulipa Ruiz - Sesc Bom Retiro, São Paulo
- Juão Nÿn - Sesc Pompeia, São Paulo
- Rô Rosa - Casa Natura Musical, São Paulo
- Thundercat - Circo Voador, Rio de Janeiro
- Paula Toller - Jockey Club Brasileiro (Rio Gastronomia), Rio de Janeiro
- Lucio Yanel - Teatro Túlio Piva, Porto Alegre
Sexta
- Banda Sankyo - Sesc Casa Verde, São Paulo
- Romero Lubambo, Cristovão Bastos e Mauro Senise - Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Ayrton Montarroyos - Sesc, Sorocaba (SP)
- Itamar Assumpção por Juçara Marçal, Suzana Salles e Kiko Dinucci - Sesc, Guarulhos (SP)
- Tropical Nada (part. Rodrigo Lima, do Dead Fish) - Sesc Avenida Paulista, São Paulo
- Bixarte - Sesc 24 de Maio, São Paulo
- Bruna Mendez - Sesc, Jundiaí (SP)
- Arnaldo Antunes - Sesc, Osasco (SP)
- Menores Atos - Sesc Belenzinho, São Paulo
- Banda AL9 - Sesc, Birigui (SP)
- BUHR - Sesc Pompeia, São Paulo
- Clube Dezenove - Sesc Belenzinho, São Paulo
- Cristal - Sesc Campo Limpo, São Paulo
- Odair José - Casa de Francisca, São Paulo
- Marina Lima - Casa Natura Musical, São Paulo
- Samba com Elas (Luciana Mello, Leci Brandão, Roberta Sá, Sandra de Sá e mais) - Audio, São Paulo
- Junior - Vivo Rio, Rio de Janeiro
- Zezé Di Camargo & Luciano - Qualistage, Rio de Janeiro
- Filipe Ret - Via Music Hall, Rio de Janeiro
- FBC - Circo Voador, Rio de Janeiro
- Milton Guedes - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
- Mart'nália - Jockey Club Brasileiro (Rio Gastronomia), Rio de Janeiro
- 2ZDinizz & TOKIODK - Bar Opinião, Porto Alegre
- Ana Carolina - Araújo Vianna, Porto Alegre
- Marcelo Nova & Drake Nova + Trem das Sete - Mister Rock, Belo Horizonte
Sábado
- Samba Brasil (com Menos É Mais e Péricles) - Área externa do São Luís Shopping, São Luís
- Os Opalas - Sesc, Interlagos (SP)
- Graça Cunha - Sesc, Presidente Prudente (SP)
- Mestrinho - Sesc, Mogi das Cruzes (SP)
- Chico César - Sesc, Franca (SP)
- Cristóvão Bastos, Mauro Senise e Romero Lubambo - Sesc, Araraquara (SP)
- Mãeana - Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Marcelo Segreto (part. Tiê e Karina Buhr) - Sesc Consolação, São Paulo
- Luiza Brina (part. Dora Morelenbaum e Maria Beraldo) - Sesc Ipiranga, São Paulo
- Metá Metá - Sesc, Guarulhos (SP)
- Thaíde - Sesc 24 de Maio, São Paulo
- RAP QUEENS (Drik Barbosa, Stefanie, Rubia RPW e Ieda Hills) - Sesc Bom Retiro, São Paulo
- Arnaldo Antunes - Sesc, Osasco (SP)
- Marina Lima - Casa Natura Musical, São Paulo
- Odair José - Casa de Francisca, São Paulo
- Ana Carolina - Espaço Unimed, São Paulo
- Histórias (com Chitãozinho & Xororó, Leonardo, Zezé di Camargo & Luciano, Victor & Leo, Daniel, e César Menotti & Fabiano) - Allianz Parque, São Paulo
- I Wanna Be Tour (Fall Out Boy, Good Charlotte, Yellowcard, Story Of The Year, The Maine, The Veronicas e Neck Deep e bandas nacionais) - Pedreira Paulo Leminski, Curitiba
- Festival Coma (com Don L, Budah, N.I.N.A, Renegado, Aluminé e Kirá, J4K3, Caio T, Young Clubber, Eric Terena, Escola de Mistérios, Yago Oproprio, Vhoor part. FBC, Songe, Tetopreto, Beatmilla, Beco Elétrico, Queonda, Ronisia, 5uinto) - CCBB, Brasília
- José Augusto - Vivo Rio, Rio de Janeiro
- Ed Motta & MPB Jazz Orquestra - Qualistage, Rio de Janeiro
- Testament - Circo Voador, Rio de Janeiro
- Rodrigo Teaser - Espaço Hall, Rio de Janeiro
- Dilsinho e Bruno Diegues - Clube dos Aliados, Rio de Janeiro
- Wanda Sá - Clube Manouche, Rio de Janeiro
- Forróçacana - Jockey Club Brasileiro (Rio Gastronomia), Rio de Janeiro
- Revelação, Grupo Arruda, Bok Astral, Dinho Luiz, Luizinho Rodrigues, Rogerinho Ratatuia, Flávia Saolli, Alex Ribeiro, Aninha Portal e Marcelo Moreira - Shopping Boulevard, Vila Isabel
- Alcione - Araújo Vianna, Porto Alegre
- Thundercat - Bar Opinião, Porto Alegre
- BK - Live Curitiba, Curitiba
- Marcelo Nova & Drake Nova + Trem das Sete - Mister Rock, Belo Horizonte
Domingo
- Mãeana - Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Marcelo Segreto (part. Tiê e Karina Buhr) - Sesc Consolação, São Paulo
- Luiza Brina (part. Dora Morelenbaum e Maria Beraldo) - Sesc Ipiranga, São Paulo
- Thaíde - Sesc 24 de Maio, São Paulo
- Romero Lubambo, Cristovão Bastos e Mauro Senise - Sesc, Rio Preto (SP)
- Jô Moura - Sesc, Sorocaba (SP)
- Zé Geraldo - Sesc, Mogi das Cruzes (SP)
- Chico César - Sesc, Ribeirão Preto (SP)
- Seafret - Cine Joia, São Paulo
- CJOTA - Audio, São Paulo
- Dominguinho (com JotaPê, Mestrinho e João Gomes) - Espaço Unimed, São Paulo
- Festival Coma (com Paulinho da Viola, Metá Metá, Sarau Secreto, Paulinho Moska, Nação Zumbi, Odara Kadiegi, Vapø_R, Catto, Technobrass, Meduna, Omo, Jadsa, Idlibra, CXXJU, Valentina Luz, Clara e Flaira, Mathosa) - CCBB, Brasília
- Pixote e Revelação - Ilha Itanhagá (Sambinha da Gigóia), Rio de Janeiro
- Scalene - Agyto, Rio de Janeiro
- Sambótica e Bateria da Grande Rio - Jockey Club Brasileiro (Rio Gastronomia), Rio de Janeiro
- Leoni - Bar Opinião, Porto Alegre
- Thundercat - Ópera de Arame, Curitiba
Segunda
- Boogarins - Sesc Carmo, São Paulo
Terça
- The Veronicas - Cine Joia, São Paulo
- Pat Metheny - Araújo Vianna, Porto Alegre
Quarta
- Samuca e a Selva - Sesc, São Carlos (SP)
- Apnea - Sesc, Santos (SP)
- Saulo Fernandes - Blue Note Rio, Rio de Janeiro
- Fall Out Boy, Yellowcard e Story of the Year - Farmasi Arena, Rio de Janeiro
