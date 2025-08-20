'Aprendi a manter a beleza da música', diz Thundercat sobre volta ao Brasil

"Passei muito tempo da minha vida no palco, ao ponto em que eu não penso tanto sobre isso. Eu estou tentando curtir a música. Sei que pareço estar sempre com dor quando toco, mas é uma dor muito boa. [risos]. Minha 'bassface' é bem intensa", brinca o artista em entrevista ao TOCA.

Seu disco mais recente, 'It Is What It Is' (2020), foi premiado com o Grammy de Melhor Álbum de R&B Progressivo. Desde então, só crescem as expectativas a respeito de seu novo trabalho. Nos últimos cinco anos, Thundercat lançou uma série de singles, desde feats com grupos como Gorillaz, Justice e Tame Impala até contribuições para a trilha sonora do filme infantil 'Minions 2: A Origem de Gru' (2022).

No entanto, a ansiedade dos fãs e do mercado persiste. "Todo mundo fica tipo: 'Cadê o álbum?'. E você esquece que eu sou uma pessoa. É muito fácil esquecer isso", aponta.

Na entrevista, Thundercat fala, sim, sobre os próximos lançamentos, confirmando que virá "música nova em breve", com mais colaborações, e que a sua parceria com Tame Impala, em 'No More Lies', dá o tom do que está por vir.

O artista fala ainda dos tempos com o Suicidal, de como vê a música pop hoje e como foi parar na festa de aniversário de Milton Nascimento.

TOCA - Primeiro, você tem uma conexão profunda com a música brasileira, inclusive é parceiro de Pedro Martins. O que atrai você a esse universo musical?