'Aprendi a manter a beleza da música', diz Thundercat sobre volta ao Brasil

O cantor, produtor e baixista norte-americano Sthephen Lee Bruner, conhecido pelo nome de Thundercat, está de volta ao Brasil para uma série de quatro shows. Nesta quarta-feira (20), ele toca em São Paulo (SP), na Audio, na quinta (21), no Circo Voador, no Rio de Janeiro (RJ); no sábado (23), em Porto Alegre (RS), no Opinião; e no domingo (24), em Curitiba (PN), na Ópera de Arame.
Com quatro discos solo lançados, Thundercat possui uma trajetória singular na música, atuando simultaneamente com sonoridades distantes. Entre 2002 e 2011, ficou conhecido por seu trabalho como baixista do Suicidal Tendencies, grupo histórico de crossover do thrash metal com o punk rock.
Ao mesmo tempo, já estava colaborando com o saxofonista de jazz Kamasi Washington desde o primeiro disco dele, 'The Proclamation' (2007). Ainda nos anos 2000, passou a tocar com outros gigantes, como a referência máxima do neosoul Erykah Badu e o rapper Snoop Dogg.
"Passei muito tempo da minha vida no palco, ao ponto em que eu não penso tanto sobre isso. Eu estou tentando curtir a música. Sei que pareço estar sempre com dor quando toco, mas é uma dor muito boa. [risos]. Minha 'bassface' é bem intensa", brinca o artista em entrevista ao TOCA.
Seu disco mais recente, 'It Is What It Is' (2020), foi premiado com o Grammy de Melhor Álbum de R&B Progressivo. Desde então, só crescem as expectativas a respeito de seu novo trabalho. Nos últimos cinco anos, Thundercat lançou uma série de singles, desde feats com grupos como Gorillaz, Justice e Tame Impala até contribuições para a trilha sonora do filme infantil 'Minions 2: A Origem de Gru' (2022).
No entanto, a ansiedade dos fãs e do mercado persiste. "Todo mundo fica tipo: 'Cadê o álbum?'. E você esquece que eu sou uma pessoa. É muito fácil esquecer isso", aponta.
Na entrevista, Thundercat fala, sim, sobre os próximos lançamentos, confirmando que virá "música nova em breve", com mais colaborações, e que a sua parceria com Tame Impala, em 'No More Lies', dá o tom do que está por vir.
O artista fala ainda dos tempos com o Suicidal, de como vê a música pop hoje e como foi parar na festa de aniversário de Milton Nascimento.
TOCA - Primeiro, você tem uma conexão profunda com a música brasileira, inclusive é parceiro de Pedro Martins. O que atrai você a esse universo musical?
Thundercat - Tudo, desde a formação clássica até a escolha do som, da melodia e da harmonia. É tão lindo, tão exuberante. Acho que há uma beleza em muitas músicas brasileiras, que é incomparável no mundo, e de maneiras diferentes, em épocas diferentes, ela se destaca. Sempre fui apaixonado por isso. Acho que o Brasil é um lugar de músicos.
O que você sente que os músicos brasileiros ensinaram a você?
Aprendi que é muito importante manter a beleza da música. Mantê-la forte. Não se contente com menos, sabe? Isso sempre me levou ao limite, me lembrando de que há muito mais que você pode fazer em termos de harmonia e melodia. Tipo, não se preocupe com a ideia de: "Ah, isso é muito complicado ou é demais". Apenas mantenha o foco e componha a melhor música possível. Isso é algo que aprendi com eles.
E como foi sua experiência no aniversário do Milton Nascimento, no ano passado?
Nossa, essa foi uma das melhores experiências de todas. A festa de aniversário dele foi pura comédia. Foi um momento lindo. Estavam lá tantos músicos. Eu e o Pedro fomos juntos, e foi uma das experiências mais lindas que já vi, eles não pararam de tocar até umas 8h, 9h da manhã seguinte. Sou grato por ter tido a chance de falar com Milton e deixá-lo saber o quanto ele significa para mim e como ele afetou minha música desde o começo.
Como você se sente estando no Brasil?
Sou muito grato porque venho ao Brasil há muitos anos, não apenas como Thundercat, sabe? Com Suicidal Tendencies, com Erykah Badu… Sou grato pela oportunidade de tocar e fico feliz que as pessoas aqui gostem da minha música.
Suicidal Tendencies é um crossover do thrash com punk, a Erykah Badu canta neosoul, já o seu trabalho solo flerta com jazz, com indie psicodélico... Sua música trabalha com diferentes linguagens, mas parece que sempre tem um toque provocativo ou experimental. Como você equilibra sua criatividade, sua liberdade e sua técnica com um pouco de um sentimento pop?
Às vezes, tenho essa conversa na minha mente, ou até mesmo com amigos, em que eu penso que a música deve moldar a cultura pop, não a cultura pop moldar a música.Um exemplo importante disso é Kendrick Lamar.
Quando você pensa em música, em cultura pop e em música de rádio, você pensa em simplicidade, em um lugar onde não se pode complicar as coisas. Mas alguns dos maiores momentos da cultura pop são quase anti-música pop, sabe?
Isso é ainda mais importante para o motivo pelo qual você tem que fazer o que faz e fazer o que você ama, quando se trata de som e de criação.
É como fazer música para ser recompensado. Não é por isso que você está fazendo. Você está fazendo música porque ama. Se você recebe uma recompensa, isso é um ponto positivo, mas não é por esse motivo que você está fazendo música.
Tem muitos exemplos de hits que fogem das fórmulas…
Sim, sim. Tyler [The Creator] está fazendo música que fala com ele e isso ressoa no mundo. E toda noite você vê críticos e pessoas dizendo: "Eu não gosto deste álbum". Mas é como se ele não se importasse, é tipo: "Eu estou fazendo a melhor música que posso".
Mas o que você acha da música pop de hoje em geral?
Eu, como fã dos altos e baixos da música, entendo a importância de cada fase. É como um pêndulo, ou talvez uma roda: um dia é o que todo mundo ama, no dia seguinte é velho e ninguém quer ouvir. No dia seguinte, volta em uma forma diferente e todos ficam surpresos. É novo, mas ainda é velho.
Acho que o streaming está complicando muito as coisas, mas, ao mesmo tempo, abriu as portas. Então, existe o medo de que "ah, não tenho tantos números", e você não consegue controlar… As pessoas podem escolher o que querem e escolhem. Você tem um grande mar de música e coisas para explorar, sabe?
Minha relação com a música agora é muito complicada, porque é como se eu observasse meus amigos, todo mundo, todos nós lançando músicas, e as pessoas ficam animadas com isso por cinco segundos, e aí: "Onde está seu próximo álbum?".
Como você sente o impacto da mídia e das redes sociais nesse processo?
As pessoas meio que não respeitam o processo dos artistas hoje em dia, porque acham que eles devem ser televisionados, fazer malabarismos e participar de um circo, basicamente. Você precisa ser simpático, precisa convidar as pessoas para a sua vida pessoal, precisa mostrar a elas as manchas de cocô na sua cueca. É muito difícil ser simples quando se trata do que você faz hoje em dia, porque todo mundo exige muito.
Mas acho que isso também é aceitável, porque o sucesso do que você faz é igualmente complexo. Todo mundo quer, apenas tenha cuidado com o que você deseja, sabe? Você se torna famoso e rico por fazer música e vai ficar preso a isso.
Tyler acabou de dizer isso em uma entrevista. Ele disse que as pessoas ficam assustadas ou presas porque fazem sucesso com algo, e aí vira uma tensão, e você tem que competir com esse sucesso, e é complicado. Eu concordo.
Mas você se sente preso?
Ah, preso? Não, não. Eu sempre fui eu mesmo nessas coisas. Até hoje, todo mundo fica tipo: "Cadê o álbum?" Você esquece que eu sou uma pessoa. É muito fácil esquecer isso.
Você citou o Suicidal Tendencies antes, e você saiu da banda para se dedicar à carreira solo. Sua vivência como baixista do grupo ainda influencia sua música ou sua mentalidade de alguma forma hoje?
Sim, [o vocalista] Mike Muir me ensinou: não tenha medo. Eu era empurrado pra fora, com as pessoas pulando no palco e enlouquecendo, e Mike Muir sempre me incentivou a ficar na frente. Se alguém te acerta um sapato, talvez pare de ficar parado no mesmo lugar e se mova, porque eles vão jogar outro sapato, sabe? Mas Mike Muir definitivamente me deu confiança, e ele também foi um dos meus maiores apoiadores. Quando me apresentei como Thundercat, ele disse: "Esta é a decisão certa para você".
Eu vi eles recentemente, o [projeto paralelo de Mike Muir] Infectious Grooves está se preparando para sair em turnê novamente, com [o baixista] Robert Trujillo e tudo mais, e estávamos no mesmo lugar, ensaiando, e é como se eles ainda fossem meus irmãos mais velhos.
Você transita de palcos enormes a colaborações mais intimistas. Como essas diferentes experiências moldam sua visão sobre a performance e a conexão que se cria com o público?
Passei muito tempo da minha vida no palco, desde criança até agora, ao ponto em que eu não penso tanto sobre isso. Acho que as linhas estão tão borradas que não tenho o mesmo tipo de sentimento a respeito. Não sou muito afetado pela quantidade de pessoas que estão lá.
Sei que pareço estar sempre com dor quando toco, mas é uma dor muito boa. [Risos]. Minha 'bass face' é bem intensa.
E o que você poderia dizer aos fãs que estão ansiosos para ouvir novidades suas?
Estou trabalhando nisso, cara. Tem muita coisa boa acontecendo. Então, sim, vai ter música nova em breve.
Ano passado, você lançou algumas colaborações...
Sim, sou muito grato pelas colaborações que tive, desde Kevin Parker até JID, Smino... Haverá mais.
Essas faixas dão dicas sobre seu próximo disco?
Sim, com certeza. Especialmente a música com o Kevin Parker ["No More Lies"], que meio que deu o tom para o que está por vir.
