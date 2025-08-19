Weezer, Bloc Party e Mogwai tocam em SP em novembro; veja todos os detalhes

A produtora 30e anunciou nesta segunda-feira (19) uma série de shows internacionais no Parque Ibirapuera, em São Paulo, como parte do lançamento da plataforma curatorial ÍNDIGO. O evento acontece no dia 2 de novembro e traz Weezer, Bloc Party, Mogwai, Judeline e Otoboke Beaver. Os ingressos estarão à venda a partir de quarta (20), às 12h, pelo site da Eventim.
O que vai rolar
Criado pela 30e, o projeto ÍNDIGO tem como proposta reunir comunidades em torno de experiências musicais que vão do indie ao mainstream, com foco em diversidade sonora e formatos variados. A Deezer é o player oficial da iniciativa.
"O ecossistema ÍNDIGO tem essa capacidade de se desdobrar em diversos formatos, podendo ir de uma audição intimista a um grande show", afirma Caio Jacob, sócio-fundador e VP de Global Music da 30e. "Estar dentro do Parque Ibirapuera torna a iniciativa ainda mais simbólica, visto que privilegiamos o sentir da música", completa.
Entre os destaques da programação está o Weezer, banda californiana que marcou o rock alternativo dos anos 1990 com hits como "Buddy Holly" e "Say It Ain't So". Com mais de 30 anos de carreira e 15 álbuns lançados, o grupo é formado por Rivers Cuomo, Patrick Wilson, Brian Bell e Scott Shriner.
O Bloc Party, outro nome de peso do indie rock britânico, também integra o line-up. Liderado por Kele Okereke, o grupo é conhecido por letras confessionais e uma sonoridade que mistura rock e eletrônico. Já o Mogwai, veterano do post-rock escocês, traz ao Brasil seu novo projeto "The Bad Fire", além de clássicos como "Take Me Somewhere Nice".
A cantora espanhola Judeline, de 22 anos, é uma das apostas da nova geração do indie pop, com influências de flamenco e sons árabes. Ela chega ao Brasil após elogios de artistas como ROSALÍA e Bad Bunny. Completando o line-up, o quarteto japonês Otoboke Beaver estreia no país com sua energia punk e atitude de palco que já conquistou festivais como Coachella e Glastonbury.
ÍNDIGO com Weezer, Bloc Party, Mogwai, Judeline e Otoboke Beaver
- Quando: 2 de novembro (domingo), às 13h
- Onde: plateia externa do Auditório Ibirapuera, São Paulo, SP
- Quanto: a partir de R$ 317,50
- Ingressos: à venda a partir de quarta (20), ao meio-dia
