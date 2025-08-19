Weezer, Bloc Party e Mogwai tocam em SP em novembro; veja todos os detalhes

A produtora 30e anunciou nesta segunda-feira (19) uma série de shows internacionais no Parque Ibirapuera, em São Paulo, como parte do lançamento da plataforma curatorial ÍNDIGO. O evento acontece no dia 2 de novembro e traz Weezer, Bloc Party, Mogwai, Judeline e Otoboke Beaver. Os ingressos estarão à venda a partir de quarta (20), às 12h, pelo site da Eventim.

O que vai rolar

Criado pela 30e, o projeto ÍNDIGO tem como proposta reunir comunidades em torno de experiências musicais que vão do indie ao mainstream, com foco em diversidade sonora e formatos variados. A Deezer é o player oficial da iniciativa.

"O ecossistema ÍNDIGO tem essa capacidade de se desdobrar em diversos formatos, podendo ir de uma audição intimista a um grande show", afirma Caio Jacob, sócio-fundador e VP de Global Music da 30e. "Estar dentro do Parque Ibirapuera torna a iniciativa ainda mais simbólica, visto que privilegiamos o sentir da música", completa.