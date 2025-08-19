TocaUOL
Assine UOL

Novidades no K-pop: SOMI, NCT WISH, KEY, idntt, Young Posse

Camila Monteiro
Colaboração para Splash, Pelotas/RS

SOMI, NCT WISH, KEY, idntt, Young Posse. Ouça a seleção de Splash com músicas recém-lançadas de seus artistas favoritos do K-pop. Siga nosso canal de notícias, o Universo K-pop.

SOMI - "CLOSER"

NCT WISH - "Surf"

KEY - "HUNTER"

idntt - "You Never Met"

YOUNG POSSE - "FREESTYLE"

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.