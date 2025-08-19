Festival de Verão Salvador chega a 25 edições em casa nova; veja atrações

O Festival de Verão Salvador chega à sua 25ª edição em 2026 com uma novidade de peso: a estreia da Arena FV, espaço próprio no Wet Eventos, em Salvador. Nos dias 24 e 25 de janeiro, o evento promete reunir ícones da música brasileira e nomes da nova geração em uma celebração plural que atravessa estilos como MPB, forró, samba, pagode, axé e pop.

O que vai acontecer

A mudança de local marca uma nova fase do festival, que deixa o Parque de Exposições para assumir uma sede fixa, com estrutura aprimorada e proposta mais integrada à natureza. "Queremos oferecer uma experiência mais charmosa e cuidadosa", afirma Zé Ricardo, diretor artístico do FV. Segundo ele, a nova arena permite criar narrativas únicas para cada apresentação, com melhorias como piso de grama sintética e espaços climatizados.

Sábado: tradição e renovação

A primeira noite será marcada por encontros entre gerações. O projeto Dominguinho, idealizado por João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho, presta homenagem ao mestre do forró Dominguinhos, combinando arranjos contemporâneos com a tradição nordestina. Ney Matogrosso, em alta após o sucesso da cinebiografia "Homem com H", retorna aos palcos com sua presença cênica inconfundível.