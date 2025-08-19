Festival de Verão Salvador chega a 25 edições em casa nova; veja atrações

O Festival de Verão Salvador chega à sua 25ª edição em 2026 com uma novidade de peso: a estreia da Arena FV, espaço próprio no Wet Eventos, em Salvador. Nos dias 24 e 25 de janeiro, o evento promete reunir ícones da música brasileira e nomes da nova geração em uma celebração plural que atravessa estilos como MPB, forró, samba, pagode, axé e pop.
O que vai acontecer
A mudança de local marca uma nova fase do festival, que deixa o Parque de Exposições para assumir uma sede fixa, com estrutura aprimorada e proposta mais integrada à natureza. "Queremos oferecer uma experiência mais charmosa e cuidadosa", afirma Zé Ricardo, diretor artístico do FV. Segundo ele, a nova arena permite criar narrativas únicas para cada apresentação, com melhorias como piso de grama sintética e espaços climatizados.
Sábado: tradição e renovação
A primeira noite será marcada por encontros entre gerações. O projeto Dominguinho, idealizado por João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho, presta homenagem ao mestre do forró Dominguinhos, combinando arranjos contemporâneos com a tradição nordestina. Ney Matogrosso, em alta após o sucesso da cinebiografia "Homem com H", retorna aos palcos com sua presença cênica inconfundível.
Caetano Veloso, com seis décadas de carreira, reforça o diálogo entre passado e presente da MPB; já Ivete Sangalo, única artista presente em todas as edições do FV, promete mais uma performance emblemática. Rachel Reis, com participação de Márcio Victor, e Carlinhos Brown completam a noite com a força da música baiana.
Domingo: diversidade e potência feminina
O segundo dia mantém o tom de celebração e mistura de estilos. Péricles representa o samba romântico, enquanto Léo Santana traz o pagode baiano em show especial. Luísa Sonza, um dos maiores nomes do pop nacional, desembarca com coreografias elaboradas e hits de sucesso.
O trap nordestino também ganha espaço com Teto e WIU, em uma apresentação que destaca a cena urbana da região. Wesley Safadão e Elba Ramalho encerram a noite com uma homenagem ao forró, e Belo apresenta um show inédito criado especialmente para o festival.
Festival de Verão Salvador 2026
- Quando: 24 e 25 de janeiro
- Onde: Arena FV - Wet Eventos, Salvador
- Ingressos: à venda a partir de 5 de setembro
