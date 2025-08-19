Decisão judicial inédita pode mudar direitos autorais de músicas de IA
Em meio a atrações infantis como tirolesa, tobogã e casa na árvore, do Spitz Park Aventuras, na turística cidade de Pomerode, em Santa Catarina, a música ambiente pode até passar despercebida para os visitantes. Mas ela está lá.
Durante todo o dia, cerca de 37 canções criadas com o software de inteligência artificial Suno ficam tocando em looping. As faixas contam com solos de guitarras e arranjos instrumentais típicos de gêneros já existentes, como o country e o folk, mas executados em ritmo sincopado e repetitivo.
Embora seja usada como música ambiente no parque, o repertório está no centro de uma inédita disputa judicial sobre a cobrança de direitos autorais no Brasil. O TOCA teve acesso ao caso em primeira mão.
O rumo dessa disputa pode abrir precedentes para decisões futuras em situações semelhantes.
Direitos autorais de quem?
Em 2024, o parque entrou na Justiça solicitando ficar isento do pagamento de uma taxa obrigatória cobrada pelo Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) sobre todas as canções executadas em ambientes públicos.
Os proprietários do parque alegaram que ao usarem canções geradas por IA, não estavam executando obras protegidas por direitos autorais, logo, a taxa não se aplicava a eles.
No final de julho, no entanto, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC) decidiu em primeira instância a favor do Ecad, ou seja, o parque deve, sim, pagar a taxa obrigatória.
Na decisão judicial, a qual o TOCA teve acesso, o desembargador João Marcos Buch entendeu que "a ausência de um autor humano identificável não implica, por si só, a inexistência de direitos autorais ou de obrigações decorrentes da utilização pública dessas obras".
No entanto, a decisão reconhece a controvérsia: "É fundamental esclarecer se as ferramentas de inteligência artificial estão, de fato, criando composições musicais originais - resultado de um processo criativo autônomo - ou se estão apenas reutilizando, ainda que de forma fragmentada, trechos de obras preexistentes protegidas por direitos autorais".
Por enquanto, a decisão do TJSC é preliminar e cabe recurso, mas ela é importante porque dá início a um importante debate sobre a regulamentação de IA e monetização em cima de obras produzidas por meio desta tecnologia.
Até então, a Justiça ainda não havia sido instada a decidir sobre o tema em um caso concreto de pagamento de direitos autorais.
O Ecad, aliás, reconheceu a ausência das obras criadas por IA em seus sistemas, mas o argumento utilizado pela instituição - e endossado pela Justiça - foi que o aplicativo Suno usou obras protegidas para treinar seus modelos, o que configuraria a violação de direitos autorais.
A decisão judicial foi embasada a partir de um laudo técnico que "identificou semelhanças significativas entre a obra gerada por IA e composição preexistente, o que poderia indicar possível derivação de conteúdo protegido".
Além disso, legalmente, o Ecad não precisaria de identificação prévia das obras ou a comprovação de filiação dos autores para fazer a cobrança. Essa cobrança pode ser feita e a instituição teria até cinco anos para reconhecer o autor. Depois desse prazo, os valores seriam redistribuídos entre os compositores da base dos filiados da instituição.
Discussão atual
Ao TOCA, Isabel Amorim, superintendente executiva do Ecad, afirmou que a instituição é absolutamente a favor da tecnologia, mas não a ponto de "interferir no direito de alguém". Ela sustentou que músicas produzidas por aplicativos como o Suno estão "minerando, fragmentando e codificando" de outras canções existentes, sem pagar os direitos autorais.
Em junho de 2024, o Suno foi processado nos Estados Unidos pelas principais gravadoras por, supostamente, ter treinado seus sistemas de IA usando músicas protegidas por direitos autorais sem a permissão dos autores.
Em sua defesa, o Suno alegou que os "dados de treinamento incluem essencialmente todos os arquivos de música de qualidade razoável que são acessíveis na internet aberta, respeitando paywalls, proteções por senha e similares, combinados com descrições de texto disponíveis de forma semelhante".
Procurados pelo TOCA, os proprietários do Spitz Park Aventuras responderam que preferem aguardar a decisão final da Justiça, mas adiantaram que o uso da tecnologia foi pautado na boa-fé e que as músicas usadas seguiram as condições de uso do aplicativo Suno.
"Entendemos que, nesses casos, não há um titular de direitos autorais identificado que justifique o pagamento ao Ecad", diz o sócio Paulo Bruns. "Nosso caso é, em parte, um convite para que o setor jurídico e a sociedade discutam soluções que protejam os artistas e, ao mesmo tempo, permitam inovações legítimas."
