Com Dom Salvador e Rosa Passos, Cerrado Jazz cria novo patamar em Brasília

Rosário de hits

No sábado (9), o palco principal começou com o grupo brasiliense Tucanuçu, que mistura samba, choro e jazz e foi selecionado pela curadoria do festival, entre outras atrações da cidade. Mas o principal show da noite - e também do festival, já que o sábado foi o dia que reuniu mais público - foi o encontro entre Vanessa Moreno, João Bosco e Michael Pipokinha.

Os três já haviam se encontrado no palco da Casa de Francisca, em São Paulo, quando João Bosco convidou Vanessa Moreno para um show em dupla, que tornou-se trio quando encontraram, no mesmo dia do show, o baixista Pipokinha, intimado a participar do encontro, mesmo sem ter ensaiado com os dois.

O reencontro dos três, desta vez nada improvisado e anunciado na programação de um festival, no entanto, foi igualmente espontâneo, uma vez que não combinaram previamente repertório, e dedicaram-se às músicas mais conhecidas da lavra de Bosco.

Além da interpretação de "A Violeira" de Tom Jobim e Chico Buarque, que Vanessa e Pipokinha fizeram sozinhos no palco, e do momento solo do baixista virtuoso, em que ele prestou a segunda homenagem do festival a Arlindo Cruz (fazendo o público cantar junto "O Que é Amor?" do sambista), todo o resto da noite foi dedicado a pérolas de João Bosco que os três fizeram o público cantar junto.

O que ouvimos foi um rosário de músicas imortais, como "De Frente Pro Crime", "Nação", "Sinhá", "Bala com Bala", "Odilê Odilá", "Ronco da Cuíca", "Corsário" e "O Bêbado e a Equilibrista", esta última recebida com um coro de "sem anistia" pelo público. O festival quase não teve bis, mas esse show foi uma exceção quando os três voltaram ao palco para cantar o maior sucesso de João Bosco, a inevitável "Papel Marché".