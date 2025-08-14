Após pausa, Vitão retoma carreira para sacudir corações de fãs (e não fãs)

Vitão ficou cerca de dois anos longe dos holofotes, período que o permitiu olhar para dentro de si e estar mais próximo, por exemplo, da família. Na semana passada, ele voltou com o single "Sacode", amostra do próximo álbum — ainda sem data de lançamento. Em conversa com o TOCA, ele conta como chegou na canção:
'Sacode' eu sinto que é um single para realmente sacudir os corações das pessoas que gostam da minha música, dos meus fãs e novas pessoas que podem vir a se tornarem fãs com esse novo momento. Essa é uma música que abre um novo momento na minha carreira, nova equipe, novo formato de trabalho. Vitão em entrevista ao TOCA
Agora, Vitão está como artista independente. Mesmo sem uma grande gravadora, ele manteve números de ouvintes em plataformas como o Spotify: "Foi muito gostoso ter esse momento, porque eu vi que mesmo eu me retirando por um tempinho, as pessoas continuaram cultivando um carinho pelas minhas músicas. Não sinto que fui deixado de lado ou esquecido".
Para ele, o período de hiato foi importante para entender o artista que ele é: "Entender que eu posso ser também essa calma e não ficar nesse desespero que a indústria e a mídia colocam na nossa mente, de que precisamos sempre estar lançando alguma coisa".
Período permitiu Vitão viver um momento mais criativo. Hoje, ele tem um estúdio na própria casa, o que ajudou a chegar no atual momento de criação — crucial para o álbum que vai chegar em breve.
Vitão acabou se encontrando nos últimos dois anos nessa entrada de um processo mais criativo. Isso, porém, sem deixar de lado outras colaborações, que continuou fazendo, como "Eu Vou na Sua Casa", de Felipe Amorim, Vitão, BIN e Malibu, a música mais popular do cantor atualmente.
[Esse período] Foi um mergulho no estúdio. Mergulho interno também de calma, de olhar para outras coisas importantes na vida além da carreira também, para se cuidar, cuidar da saúde, estar com a família, cultivar as amizades, o relacionamento. Foi muito importante e essencial estar um pouco mais em casa. Vitão
Prestes a completar 26 anos no próximo dia 18, Vitão diz que quando fez 25 se olhou no espelho e pensou "caraca, já não sou aquele menino": "A gente começa a enxergar traços da 'adultêz'. São novos desafios, novas sensações, começamos a ver a vida diferente. Caminhando para os 26 (...) sinto que tô numa idade começando a levar as coisas com mais leveza, a me importar menos com coisas que tiravam minha paz".
Ele cita Gilberto Gil como exemplo de pessoa que não é preocupada com o envelhecimento: "Dizem que é gostoso envelhecer e sentir isso. Já vi isso com o Gil em uma entrevista e ele falou que tava sendo maravilhoso, que ele ama ver a idade chegando e se observar. Para mim tem sido assim".
O novo álbum
Vitão disse que ainda não tem data fechada para o novo álbum. Por enquanto, o mais novo single serve de amostra do que vai vir.
Ele fala sobre trazer um pouco do que as pessoas costumavam escutar dele, por exemplo, há seis anos: "Nesse álbum, nesse novo momento, com certeza fiz esse resgate do que as pessoas mais gostam de me ver cantando. Por mais que eu gosto de experimentar, (...) acho que é importante a gente como artista ouvir o público e prestar atenção no que elas gostam de ouvir. Busquei esse resgate".
Em 'Sacode' tem essa busca de quem é o Vitão no imaginário das pessoas, e fui entendendo mesmo. Meu último álbum foi bem de experimentação, baião, rap. Esse novo álbum (...) agora vai ser mais fácil para as pessoas digerirem, é só gostoso, as pessoas não vão fazer muito esforço para entender. Vitão
