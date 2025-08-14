Após pausa, Vitão retoma carreira para sacudir corações de fãs (e não fãs)

Para ele, o período de hiato foi importante para entender o artista que ele é: "Entender que eu posso ser também essa calma e não ficar nesse desespero que a indústria e a mídia colocam na nossa mente, de que precisamos sempre estar lançando alguma coisa".

Período permitiu Vitão viver um momento mais criativo. Hoje, ele tem um estúdio na própria casa, o que ajudou a chegar no atual momento de criação — crucial para o álbum que vai chegar em breve.

Vitão acabou se encontrando nos últimos dois anos nessa entrada de um processo mais criativo. Isso, porém, sem deixar de lado outras colaborações, que continuou fazendo, como "Eu Vou na Sua Casa", de Felipe Amorim, Vitão, BIN e Malibu, a música mais popular do cantor atualmente.

[Esse período] Foi um mergulho no estúdio. Mergulho interno também de calma, de olhar para outras coisas importantes na vida além da carreira também, para se cuidar, cuidar da saúde, estar com a família, cultivar as amizades, o relacionamento. Foi muito importante e essencial estar um pouco mais em casa. Vitão

Vitão lançou single solo após hiato Imagem: Pedro Barcellos

Prestes a completar 26 anos no próximo dia 18, Vitão diz que quando fez 25 se olhou no espelho e pensou "caraca, já não sou aquele menino": "A gente começa a enxergar traços da 'adultêz'. São novos desafios, novas sensações, começamos a ver a vida diferente. Caminhando para os 26 (...) sinto que tô numa idade começando a levar as coisas com mais leveza, a me importar menos com coisas que tiravam minha paz".