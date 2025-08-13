Bad Bunny faz de turnê em Porto Rico um ato de resistência digno de cinema

Experiência, cultura e pertencimento marcam a residência de Bad Bunny em Porto Rico.
Com o sucesso do seu último disco "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" (2025), o cantor alcançou extremos do globo onde achavam que não era possível ouvir reggaeton, como no Oriente Médio, Japão e, inclusive, no Brasil.
Em um momento delicado para a comunidade latina e imigrante, suas músicas se tornaram tanto um alento quanto um grito de guerra para esses povos. Com isso, sua série de trinta shows em Porto Rico — que antecede uma turnê mundial que exclui os Estados Unidos — se consolida como um dos maiores feitos de um "líder" latino nos últimos anos.
Mas como um artista de uma ilha menor (geograficamente) que o estado de Sergipe, vem provocando um impacto tão significativo em termos econômicos, culturais e acadêmico-políticos?
Parece difícil, mas a resposta é simples: em tempos de alta nostalgia e forte apelo visual, ele mostra, nos mínimos detalhes, a riqueza de pertencer à América Latina.
Para aqueles que não se entendem como tal, sua arte — especialmente o álbum mais recente — ajuda a experiência do "chá de revelação latino" a se tornar mais leve e agradável.
Experiência sensorial
O TOCA acompanhou a 15ª data da "No Me Quiero Ir de Aquí", que aconteceu no último domingo (10).
De acordo com a Bloomberg, ela deve movimentar por volta de US$ 181 milhões (cerca de R$ 1 bilhão) na economia local. Segundo sua equipe, o "coelhão" recebe aproximadamente 15 mil pessoas em cada apresentação. Além disso, a série de shows é a maior já feita por um artista na ilha.
Com início no mês de julho, Bad Bunny vem se apresentando religiosamente às sextas, sábados e domingos no Coliseu José Miguel Agrelot, em San Juan. As primeiras datas foram destinadas apenas aos porto-riquenhos; somente em agosto foram abertas ao público geral.
A experiência do show começa bem antes de Benito subir ao palco. Observando o estádio, vemos as cores da bandeira da ilha dominando a multidão. Chapéus de palha, localmente conhecidos como pava, são usados por vários homens.
Já as mulheres, em sua maioria, usam saias e vestidos com estampas floridas ou na cor vermelha. Nos cabelos, a flor de maga — espécie típica da ilha — é presença constante. Apesar de já estar aberta a visitantes internacionais, é nítida a forte presença dos porto-riquenhos na plateia.
Até o início da apresentação, que pontualmente começa às 21h, o telão exibe fatos históricos de Porto Rico, indo de dados políticos a sociais e culturais da Ilha da Magia.
Pequenos detalhes podem passar despercebidos. Por exemplo, quinze minutos antes do início, as luzes se apagam e o copo das bebidas vendidas no local brilha com uma vela, lembrando a capa do single "Una Velita" — mais uma canção em que Bad Bunny denuncia os apagões de energia elétrica sofridos pelos porto-riquenhos.
Já as famosas pulseiras luminosas se tornam flashes de câmeras, fazendo jus à temática desta era do cantor, que valoriza registrar os momentos.
De líder cultural a festeiro travesso
Assim como Erykah Badu fala em seus discursos sobre a importância do tambor — que pode significar vida, cultura e amor —, o instrumento de origem africana tem papel fundamental na apresentação de Bad Bunny.
A performance começa justamente com a procura pelo tambor. Ao soar a primeira batida, a narrativa se inicia com bailarinos e músicos subindo ao palco. "ALAMBRE PúA" abre a apresentação.
O show, que tem duração de três horas, é dividido em quatro atos, alternados entre dois palcos.
O principal remete à natureza de Porto Rico, com flores e árvores típicas da ilha e, claro, as famosas cadeiras de plástico que ilustram a capa do disco.
Neste palco, Benito adota uma postura mais séria, usando roupas e acessórios porto-riquenhos e performando canções que falam de sentimentos ou trazem mensagens mais políticas.
Mas, mesmo com os holofotes sempre voltados a si, Bad Bunny ainda é um cara de 31 anos que adora curtir a vida, se divertir com os amigos e aproveitar uma boa festa — e, claro, não podia deixar isso de fora.
Enquanto na "natureza" ele mantém uma postura mais contida, no segundo palco, apelidado de "casita", por reproduzir uma típica moradia boricua, ele convida amigos para uma festa animada que se estende pela laje do imóvel. Ali, o "coelho" mal para, pulando de um lado para o outro enquanto canta músicas como "VOY A LLeVARTE PA PR", "Safaera" e "EeO".
O setlist da residência celebra os maiores sucessos de sua discografia, mas deixa de lado canções dos álbuns "El Último Tour Del Mundo" e "Las Que No Iban A Salir".
Verão porto-riquenho
Ao invés da Europa, Porto Rico se tornou o destino favorito não só dos fãs, mas também de grandes celebridades como o ator Austin Butler, os atletas LeBron James e Mbappé, e o cantor Ricky Martin.
Na apresentação do último domingo (10), o anfitrião recebeu, em sua "humilde residência", os cantores espanhóis Quevedo e Lola Índigo, além da atriz Penélope Cruz, responsável, na noite, por dizer as palavras mágicas "Acho PR es otra cosa", que pode ser traduzido como "Olha, Porto Rico é outra coisa" — frase que antecedeu o hit "VOY A LLeVARTE PA PR".
Benito também contou com a presença dos cantores locais Mora, Kany García, Chuwi, Los Sobrinos e Los Pleneros de la Cresta. Mas o grande destaque da noite foi René Pérez, o Residente. No Brasil, ele é conhecido pelo sucesso latino "Atrévete-Te-Te" e também por satirizar Jair Bolsonaro no clipe de "This Is Not América" (2022).
Líder do grupo Calle 13, Residente é dono de rimas ácidas e discursos políticos que vão além das canções.
Na ocasião, ele usava uma camisa preta estampando três anos marcantes para a história de Porto Rico: 1868 (ano do Grito de Lares, revolta armada em que Porto Rico lutava pela independência da Espanha), 1950 (Revolução Nacionalista de Jayuya) e 2019 (ano dos protestos que levaram à renúncia do governador Ricardo Rosselló).
Por último, mas não menos importante, não podemos esquecer do sapo Concho, personagem essencial na narrativa de "DTMF". Representando a espécie Peltophryne lemur, nativa da ilha e em risco de extinção, ele se tornou um dos elementos mais adorados do projeto. Amigo de Benito, interage com ele em vários momentos do show.
Apesar de a residência ter como objetivo apresentar Porto Rico e suas riquezas naturais e culturais, é impossível não se sentir representado como latino e brasileiro — assim como a jornalista que vos escreve.
Há várias semelhanças com o Brasil: as bailarinas que lembram a dança do carimbó, tradicional do Norte; os momentos percussivos que remetem a uma roda de samba; religiões de matriz africana; as cadeiras de plástico que encontramos em qualquer bar ou quintal; e até a antena parabólica instalada na laje da "casa" de Bad Bunny.
Toda essa narrativa é um convite perspicaz e sutil para conhecer mais sobre as riquezas de Porto Rico e a identidade latina. Quando nos afastamos do turismo glamourizado, passamos a conhecer as belezas e o povo da ilha, entendemos por que Benito não quer deixá-la e luta por ela.
Há 10 anos, ele era empacotador de supermercado. Hoje, é um dos artistas mais importantes do mundo — mas continua sendo um menino sonhador, que defende sua terra sem armas, como um líder de revolução cultural.
