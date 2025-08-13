Bad Bunny faz de turnê em Porto Rico um ato de resistência digno de cinema

De acordo com a Bloomberg, ela deve movimentar por volta de US$ 181 milhões (cerca de R$ 1 bilhão) na economia local. Segundo sua equipe, o "coelhão" recebe aproximadamente 15 mil pessoas em cada apresentação. Além disso, a série de shows é a maior já feita por um artista na ilha.

Com início no mês de julho, Bad Bunny vem se apresentando religiosamente às sextas, sábados e domingos no Coliseu José Miguel Agrelot, em San Juan. As primeiras datas foram destinadas apenas aos porto-riquenhos; somente em agosto foram abertas ao público geral.

A experiência do show começa bem antes de Benito subir ao palco. Observando o estádio, vemos as cores da bandeira da ilha dominando a multidão. Chapéus de palha, localmente conhecidos como pava, são usados por vários homens.

Já as mulheres, em sua maioria, usam saias e vestidos com estampas floridas ou na cor vermelha. Nos cabelos, a flor de maga — espécie típica da ilha — é presença constante. Apesar de já estar aberta a visitantes internacionais, é nítida a forte presença dos porto-riquenhos na plateia.

Imagem: Ludmilla Correia/UOL