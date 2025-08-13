Australiana Kylie Minogue retorna a SP com sua maior turnê desde 2011

Nesta sexta, São Paulo será palco de uma das cantoras mais aguardadas do ano: Kylie Minogue desembarca no Ginásio do Ibirapuera com sua grandiosa 'Tension Tour'. A apresentação marca o retorno da diva australiana ao Brasil após cinco anos —sua última passagem foi em 2020, durante o festival GRLS!, também na capital paulista.

O que vai rolar

A 'Tension Tour' é a maior turnê de Kylie desde 2011 e celebra os álbuns 'Tension' e 'Tension II', este último lançado em outubro do ano passado. Com uma estética vibrante e futurista, a turnê já percorreu Austrália, Ásia, Europa e América do Norte, e agora chega à América Latina com um espetáculo que mistura nostalgia e inovação.

O setlist da turnê é dividido em cinco atos e reúne sucessos de todas as fases da carreira da artista. Entre os destaques estão os clássicos 'Spinning Around', 'Can't Get You Out of My Head', 'The Loco-Motion' e 'All the Lovers', além dos hits recentes como 'Padam Padam', 'Edge of Saturday Night' e 'Lights Camera Action' —faixa que abre o show.