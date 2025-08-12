Lolla 2026 abre vendas gerais na quinta; passaporte custa até R$ 1.800

O Lollapalooza Brasil inicia, nesta quinta-feira (14), ao meio-dia, a venda geral do Lolla Pass — ingresso que dá acesso aos três dias de festival — mesmo antes da divulgação do line-up da edição 2026, marcada para 20, 21 e 22 de março, em São Paulo. As vendas acontecem exclusivamente pelo site da Ticketmaster Brasil e na bilheteria física do Shopping Ibirapuera.

Os preços do Lolla Pass variam de R$ 792,00 a R$ 1.863,53; o Lolla Comfort Pass, de R$ 1.623,50 a R$ 3.820,00; e o Lolla Lounge Pass, de R$ 3.512,00 a R$ 4.583,53 — valores com desconto máximo e sem taxas. Há opções de meia-entrada, entrada social (com 45% de desconto mediante doação de R$ 20 a projetos sociais) e benefícios exclusivos para clientes Bradesco, como parcelamento e descontos adicionais.

Na última edição, em março deste ano, o evento reuniu 240 mil pessoas e mais de 70 atrações. Apesar de rumores indicarem a vinda de artistas como Tyler the Creator e Sabrina Carpenter para a edição de 2026, a organização do festival ainda não divulgou nenhuma atração.