Grandioso, Arnaldo Antunes ilumina palco e plateia no 1º Toca Sessions

Com um DJ set único e representativo, ela botou canções que exaltavam a música brasileira de antes e de agora: suas escolhas iam desde Gilberto Gil e Djavan até Marina Sena e Preta Gil.

DJ Ledah no Toca Sessions 2025 Imagem: Victor Takayama/UOL

Nina Maia subiu ao palco pouco depois das 20h45 e escolheu a primeira faixa do seu álbum "INTEIRA" para abrir a apresentação: Caricatura.

Lançado em outubro de 2024, o álbum ganha uma versão deluxe em 22 de agosto. Entre as novas canções, uma versão de "Serenata do Adeus", de Vinicius de Moraes, que ela cantou no palco do Cine Joia.

Após cantar "Mar Adentro", Nina agradeceu o público presente — que foi enchendo a cada música performada: "Obrigada por estarem aqui ouvindo. Muito feliz pelo convite"

Cantora e compositora, Nina também é instrumentista e na metade do show assume os teclados. Sua banda conta ainda com uma bateria, baixo, violino e violoncelo.