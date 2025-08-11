Grandioso, Arnaldo Antunes ilumina palco e plateia no 1º Toca Sessions

Uma noite iluminada e com gosto de missão cumprida. O primeiro Toca Sessions aconteceu na noite desta sexta-feira (8), no Cine Joia, em São Paulo, e levou o público presente a ter muitas sensações — principalmente com as luzes no palco. Arnaldo Antunes, Nina Maia e DJ Ledah foram as atrações da noite.
Como foi o 1º Toca Sessions
Com apresentação de Bebé e Qualquer, DJ Ledah foi a responsável por animar a galera que chegava na casa de shows — ela voltou no intervalo das duas apresentações seguintes.
Com um DJ set único e representativo, ela botou canções que exaltavam a música brasileira de antes e de agora: suas escolhas iam desde Gilberto Gil e Djavan até Marina Sena e Preta Gil.
Nina Maia subiu ao palco pouco depois das 20h45 e escolheu a primeira faixa do seu álbum "INTEIRA" para abrir a apresentação: Caricatura.
Lançado em outubro de 2024, o álbum ganha uma versão deluxe em 22 de agosto. Entre as novas canções, uma versão de "Serenata do Adeus", de Vinicius de Moraes, que ela cantou no palco do Cine Joia.
Após cantar "Mar Adentro", Nina agradeceu o público presente — que foi enchendo a cada música performada: "Obrigada por estarem aqui ouvindo. Muito feliz pelo convite"
Cantora e compositora, Nina também é instrumentista e na metade do show assume os teclados. Sua banda conta ainda com uma bateria, baixo, violino e violoncelo.
Com o palco enfumaçado e muitas luzes, a próxima atração chegava: Arnaldo Antunes. A música escolhida para abrir o show performático foi "Novo Mundo", faixa título do seu álbum mais recente lançado em março e que encabeça projeto de apresentações.
Sob luzes e lasers, Arnaldo performou com habilidades cênicas no palco, mais evidente na parte do rap de VANDAL, o feat da canção.
Seguindo o engate inicial, ele veio com "O Amor é a Droga Mais Forte". A palavra amor é iluminada na parede da casa de shows, deixando a apresentação bastante visual e performática.
Na vez de cantar "O Pulso", dos Titãs, o público ficou bem animado e eufórico, o que levou Antunes ao primeiro cumprimento da plateia: "É uma alegria estar no Cine Joia com vocês tocando nossa Sessions e apresentando esse novo trabalho 'Novo Mundo'. Espero que se divirtam daí o quanto que a gente daqui [se diverte]".
Tomando o palco para si, ele cantou "É Primeiro de Janeiro", quarta faixa do álbum de 2025, desta vez sob luzes azuis e verdes em diferentes tons. As cores vão mudando conforme a música cantada.
Neste momento, Arnaldo fez uma leve pausa e citou Arlindo Cruz, que morreu na sexta-feira (8): "E viva Arlindo Cruz. O Brasil hoje ficou mais triste", falou, pedindo aplausos ao sambista.
Com "Já Sei Namorar", dos Tribalistas, Arnaldo desceu para a pista e cantou o hit no meio da plateia.
Na sequência, ele interagiu novamente: "Mais uma do 'Novo Mundo' dedicada a todas as mães presentes e ausentes". Era a vez de "Viu, Mãe?".
A dedicatória funcionou — este jornalista que vos escreve chorou ao escutar, já que estava na quase véspera do aniversário de sua mãe, Betânia Santana.
A composição da canção foi feita com Erasmo Carlos — que morreu em novembro de 2022 —, a quem Arnaldo dedicou a performance.
"Pra Não Falar Mal", "Debaixo D'água", "Sem Você", "Pedido de Casamento", "Tire o Seu Passado da Frente" foram algumas das músicas do setlist escolhido para essa Sessions.
Na reta final após breve pausa com instrumentais ainda ativos, Arnaldo retorna e canta "Cultura", de 1993.
Com o pedestal do microfone no pescoço no encerramento da música "A Casa É Sua", Arnaldo anuncia como última canção o sucesso "Socorro".
Após pulos e aplausos da plateia, ele pareceu sair do palco, mas ainda cantou "Tanta Pressa Pra Quê?". Em seguida, ele se despediu com "Passe Em Casa", mais uma dos Tribalistas, com a plateia erguendo os braços de um lado para o outro.
Parecia o fim do show, mas a banda e Arnaldo retornaram para o bis com "Comida", dos Titãs. Até que, finalmente, todos agradecem e deixam o palco após pouco mais de uma hora de pura entrega, energia, muitas luzes e aplausos.
Todos integrantes da banda vestiam um macacão preto, com exceção de Antunes, que estava de branco. Antes de saírem por definitivo, eles reverenciaram o público, que já estava ali reverenciando um dos maiores nomes da música brasileira.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.