TOCA Sessions é hoje com Arnaldo Antunes, e os ingressos estão esgotados!

É hoje, 8 de agosto: o TOCA Sessions desembarca no Cine Joia, em São Paulo. Infelizmente, os ingressos já se esgotaram, mas quem estiver lá... nos vemos por lá! E quem não conseguiu, pode acompanhar cada instante da noite por meio das redes do Toca UOL - a cobertura vai ser intensa.
O que rola na noite
Nina Maia, com apenas 21, abre a noite com sua performance visceral e intensa - quase ritualística. A artista traz na bagagem seu álbum de estreia INTEIRA (2024), aclamado pela crítica por sua mistura de MPB, jazz e indie pop e uma viagem emocional sobre coragem, reconstrução e liberdade.
Depois, no palco, chega Arnaldo Antunes, headliner da noite. Compositor icônico que marcou gerações desde os tempos de Titãs, Tribalistas e poesia concreta, ele apresenta seu álbum recém-lançado Novo Mundo, com pegada dançante e colaborações de David Byrne, Marisa Monte, Ana Frango Elétrico e Vanda. No show, ele estará acompanhado por Curumin, Kiko Dinucci, Chico Salem, Betão Aguiar e Vitor Araújo, com direção artística de Batman Zavarese.
E entre os dois, ou antes e depois deles, sobra som com a DJ Ledah Martins, primeira DJ trans profissional do Brasil, que traz um set com pesquisa musical apurada e transições que contam histórias
