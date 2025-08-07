TocaUOL
Tomorrowland lança competição para DJs com vaga para edição BR do festival

Do TOCA
David Herrlich, vencedor da competição do Tomorrowland, no palco House of Fortune, na Bélgica, neste ano Imagem: Divulgação

A Tomorrowland Academy, braço educacional do festival de música eletrônica Tomorrowland, lançou uma competição voltada para DJs que desejam se apresentar na edição brasileira do evento, marcada para outubro.

O que vai rolar

O concurso, chamado Tomorrowland Academy DJ Competition, selecionará artistas para tocar durante The Gathering, festa de abertura do Tomorrowland Brasil 2025. O evento acontece no dia 9 de outubro, no espaço DreamVille, em Itu (SP).

As inscrições estão abertas para candidatos de qualquer país. Para participar, é necessário enviar uma mixtape de 30 a 45 minutos e um vídeo motivacional por meio do siteacademy.tomorrowland.com. O prazo vai até 19 de setembro.

A organização recomenda que os DJs apresentem sets com identidade própria, transições bem construídas e seleção musical que represente o estilo do artista. O vídeo deve conter informações pessoais e objetivos profissionais.

A Tomorrowland Academy oferece cursos online voltados para DJs e produtores, com conteúdos técnicos e comportamentais. Entre os temas abordados estão mixagem, produção musical e estratégias de carreira. A plataforma também realiza masterclasses com nomes da indústria, como James Hype, Agents of Time e AFROJACK.

A assinatura mensal custa €15 (cerca de R$95), com opção anual de €165 (cerca de R$1.052). No último ano, dois participantes da academia se apresentaram em edições internacionais do festival: AYDEN LOYDE, no Tomorrowland Winter, e David Herrlich, vencedor da competição que tocou no palco House of Fortune, neste ano, na Bélgica.

