Tomorrowland lança competição para DJs com vaga para edição BR do festival

A Tomorrowland Academy, braço educacional do festival de música eletrônica Tomorrowland, lançou uma competição voltada para DJs que desejam se apresentar na edição brasileira do evento, marcada para outubro.

O que vai rolar

O concurso, chamado Tomorrowland Academy DJ Competition, selecionará artistas para tocar durante The Gathering, festa de abertura do Tomorrowland Brasil 2025. O evento acontece no dia 9 de outubro, no espaço DreamVille, em Itu (SP).

As inscrições estão abertas para candidatos de qualquer país. Para participar, é necessário enviar uma mixtape de 30 a 45 minutos e um vídeo motivacional por meio do siteacademy.tomorrowland.com. O prazo vai até 19 de setembro.