Tomorrowland lança competição para DJs com vaga para edição BR do festival

A Tomorrowland Academy, braço educacional do festival de música eletrônica Tomorrowland, lançou uma competição voltada para DJs que desejam se apresentar na edição brasileira do evento, marcada para outubro.
O que vai rolar
O concurso, chamado Tomorrowland Academy DJ Competition, selecionará artistas para tocar durante The Gathering, festa de abertura do Tomorrowland Brasil 2025. O evento acontece no dia 9 de outubro, no espaço DreamVille, em Itu (SP).
As inscrições estão abertas para candidatos de qualquer país. Para participar, é necessário enviar uma mixtape de 30 a 45 minutos e um vídeo motivacional por meio do siteacademy.tomorrowland.com. O prazo vai até 19 de setembro.
A organização recomenda que os DJs apresentem sets com identidade própria, transições bem construídas e seleção musical que represente o estilo do artista. O vídeo deve conter informações pessoais e objetivos profissionais.
A Tomorrowland Academy oferece cursos online voltados para DJs e produtores, com conteúdos técnicos e comportamentais. Entre os temas abordados estão mixagem, produção musical e estratégias de carreira. A plataforma também realiza masterclasses com nomes da indústria, como James Hype, Agents of Time e AFROJACK.
A assinatura mensal custa €15 (cerca de R$95), com opção anual de €165 (cerca de R$1.052). No último ano, dois participantes da academia se apresentaram em edições internacionais do festival: AYDEN LOYDE, no Tomorrowland Winter, e David Herrlich, vencedor da competição que tocou no palco House of Fortune, neste ano, na Bélgica.
