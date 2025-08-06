TOCA Sessions: entre linguagens e gerações, música vira experiência única

Nesta sexta, o Cine Joia, em São Paulo, recebe o TOCA Sessions, que não será apenas mais uma noite de shows. A proposta é de um encontro múltiplo, onde a música se entrelaça à performance, à visualidade e à presença cênica, compondo uma noite que transpira atravessamentos artísticos.

No centro da experiência, destaca-se o diálogo potente entre Arnaldo Antunes e Nina Maia. Com décadas de trajetória que abarcam Titãs, Tribalistas, poesia concreta e canção minimalista, Arnaldo carrega uma sonoridade que moldou gerações. Seu gesto musical é sereno e maduro, mas inquieto e experimental.

Já Nina Maia chega com a força de uma nova voz —sua interpretação é física, intensa, quase ritualística. É como se o palco fosse extensão do próprio corpo e também uma ponte viva entre passado e futuro da música brasileira.