TOCA Sessions: entre linguagens e gerações, música vira experiência única

Nesta sexta, o Cine Joia, em São Paulo, recebe o TOCA Sessions, que não será apenas mais uma noite de shows. A proposta é de um encontro múltiplo, onde a música se entrelaça à performance, à visualidade e à presença cênica, compondo uma noite que transpira atravessamentos artísticos.
No centro da experiência, destaca-se o diálogo potente entre Arnaldo Antunes e Nina Maia. Com décadas de trajetória que abarcam Titãs, Tribalistas, poesia concreta e canção minimalista, Arnaldo carrega uma sonoridade que moldou gerações. Seu gesto musical é sereno e maduro, mas inquieto e experimental.
Já Nina Maia chega com a força de uma nova voz —sua interpretação é física, intensa, quase ritualística. É como se o palco fosse extensão do próprio corpo e também uma ponte viva entre passado e futuro da música brasileira.
Na apresentação de Arnaldo, a concepção visual assinada por Batman Zavarese potencializa essa conexão. O palco se transforma num organismo sensível, que responde à luz, ao som e ao gesto. Cada camada visual atua como extensão da experiência musical —uma espécie de instalação sonora em que a música se escuta com os olhos e se percebe com o corpo.
A noção de travessia se amplia com a presença da artista trans DJ Ledah. Ao assumir a pista do Cine Joia, Ledah ocupará não apenas o espaço físico, mas também simbólico. Sua performance é uma celebração da diversidade e um gesto político. O corpo em movimento na pista carrega histórias, enfrentamentos e conquistas. Assim, o TOCA Sessions transforma a dança em afirmação de existência.
No palco, Nina e Arnaldo não representam extremos —mas sim pontos de um mesmo círculo criativo, onde o novo reverbera o antigo e o antigo se renova no novo. A arte visual enlaça esse movimento, como moldura instável e viva. E, na pista, os corpos respondem.
No fim das contas, TOCA Sessions não é sobre estilos, gêneros ou tendências. É sobre experiência. Não dá pra perder.
- Show: Arnaldo Antunes
- Show de abertura: Nina Maia
- DJ Set: Dj Ledah Martins (set entre os shows)
- Quando: sexta, às 20h
- Onde: Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82 - Liberdade - São Paulo/SP
- Ingressos: vendas somente online pelo link: https://cinejoia.byinti.com/#/event/arnaldoantunes
Festival Timbre junta vários ritmos em Uberlândia (MG)
O Festival Timbre 2025 acontece neste sábado e domingo no Teatro Municipal de Uberlândia (MG), com mais de 50 atrações, entre grandes e novos nomes da cena nacional. Estão confirmados shows de IZA (foto), Lenine, BK', Samuel Rosa, CPM 22, FBC e Duquesa. A programação destaca rap, reggae, pop, rock e música experimental. O evento aposta em arte urbana, experiências imersivas e encontros inéditos, como o coletivo Reggae Brazuca.
Samba Brasil reúne mais de 50 atrações em Fortaleza
Fortaleza recebe o Festival Samba Brasil no sábado, a partir das 16h, no Marina Park Hotel. Considerado um dos maiores encontros de pagode da região, o evento reúne os sucessos de Sorriso Maroto, Menos É Mais (foto), Dilsinho e Péricles em mais uma edição especial na capital cearense (a 17ª da cidade). Neste anos, o festival já passou por Maceió, Natal, Belém e Goiânia e seguirá para São Luís, Aracaju e Vila Velha (ES). Ingressos á venda no site da ST Ingressos.
Festival UrbanoZ começa amanhã em Belo Horizonte
De amanhã a domingo, o CCBB BH recebe a primeira edição do UrbanoZ Festival, celebrando a cultura urbana e a força da geração Z. Com entrada gratuita, o evento reúne shows de artistas como Duquesa, ÀTTOOXXÁ, Tássia Reis (foto) e Jaloo, além de painéis sobre redes sociais, presença feminina na música e cultura periférica. Mapping e performances completam a experiência. O festival vai transformar o CCBB em espaço pulsante de arte, diversidade e inovação
ZAZ retorna ao Brasil em março para três shows
ZAZ retorna ao Brasil em março de 2026 com três shows: Porto Alegre (dia 3), São Paulo (dia 5) e Rio de Janeiro (dia 7). A turnê promove seu novo álbum, previsto para junho de 2025. Conhecida desde 'Je Veux', Zaz já vendeu mais de 5 milhões de discos e é referência mundial da música francesa. Os ingressos estão à venda nos sites oficiais das casas de show. São noites que prometem uma celebração musical.
Há ingressos ainda para Bad Bunny em SP
Bad Bunny apresenta a turnê mundial 'DeBÍ TIRAR MáS FOToS' com dois shows em São Paulo, nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2026, no Allianz Parque. A segunda data foi adicionada após esgotamento da primeira. Os shows marcam o retorno do artista à América Latina e destacam o sucesso de seu sexto álbum, que alcançou o topo das paradas. Os ingressos estão à venda pela Ticketmaster.
Camarote terá Bell Marques no Carnaval
Bell Marques é a primeira atração anunciada para o Camarote Salvador 2026, com show confirmado no domingo de Carnaval, 15 de fevereiro, no Circuito Barra-Ondina. O evento acontece de 12 a 17 de fevereiro e celebra mais um retorno do cantor ao palco do camarote. Bell já participou de diversas edições e volta em 2026 com seus sucessos do axé. Ingressos no site FunPlace.
Billy Idol retorna ao Brasil com sua nova turnê
Billy Idol retorna ao Brasil com a turnê 'It's a Nice Day To... Tour Again!' em novembro. Os shows acontecem dia 8 em São Paulo (Vibra SP) e dia 12 em Curitiba (Arena da Baixada), marcando sua volta ao país após 2022. O cantor lançou o álbum 'Dream into It?', estreou documentário no Tribeca Festival e relançará vinis clássicos dia 15. Ingressos à venda a partir de sexta em livepass.com.br.
Trio Dominguinho fará estreia em um festival
O Festival MADA 2025 confirma a estreia de Dominguinho, encontro inédito de João Gomes, Mestrinho e Jota Pê (foto), nos dias 17 e 18 de outubro, na Arena das Dunas, em Natal. Com 27 anos de história, o evento celebra seu legado com lineup que inclui Liniker, Marina Sena, Boogarins, Don L, Rachel Reis e Melly. Realizado desde 1998, o MADA já é um dos grandes festivais do Brasil.
The Town terá ampla estrutura de acessibilidade
Na segunda edição do The Town, nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, a Cidade da Música, em São Paulo, reforça seu compromisso com inclusão. O festival contará com ampla estrutura de acessibilidade: plataformas elevadas, sala sensorial, audiodescrição, Libras, empréstimo de cadeiras de rodas, brinquedos adaptados e equipe especializada em acolhimento.
Amanhã
- BNegão canta Dorival Caymmi - Sesc 14 Bis, São Paulo
- Paulo Ohana - Sesc Campinas (SP)
- Okalibong Trio - Sesc Vila Mariana
- Fabiano Medeiros - Sesc Mogi das Cruzes (SP)
- Katú Mirim - Sesc Pompeia, São Paulo
- Candy MEL - Casa de Francisca, São Paulo
- Lupe de Lupe - Original BH Pub, Belo Horizonte
- Luiza Brina & Orquestra SESIMINAS - Teatro SESIMINAS, Belo Horizonte
- Tagua Tagua & Catto - Bar Opinião, Porto Alegre
- UrbanoZ Festival (Luana Flores & Cátia de França) - CCBB BH, Belo Horizonte
- Grupo Pirraça - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
- Pato Fu (convida Zélia Duncan, Tom Zé, BNegão e Coral) - Audio, São Paulo
Sexta
- Simples Mortal - Sesc 24 de Maio, São Paulo
- Sombra SNJ - Sesc Ipiranga, São Paulo
- Anelis Assumpção - Sesc Sorocaba (SP)
- Céu - Sesc Bom Retiro, São Paulo
- Desire For Freedom - Sesc Piracicaba (SP)
- Fábio Lione - Sesc Santo André (SP)
- Benziê - Sesc Birigui (SP)
- Iuna Tuane - Sesc Araraquara (SP)
- Ira! - Teatro Positivo, Curitiba
- BK' (DLRE Tour) - BeFly Hall, Belo Horizonte
- THE ROSE - Vibra SP, São Paulo
- UrbanoZ Festival (Melly, Carla Sceno, Tássia Reis) - CCBB BH, Belo Horizonte
- Raça Negra - Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre
- Vinícius Brum - Teatro Túlio Piva, Porto Alegre
- Dino Fonseca - Vivo Rio, Rio de Janeiro
- Paulo Ricardo - Qualistage, Rio de Janeiro
- Menos É Mais - Espaço Hall, Rio de Janeiro
- Verônica Sabino - Blue Note Rio, Rio de Janeiro
- Armandinho & Dadi - Blue Note Rio, Rio de Janeiro
- Xangai - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
Sábado
- Maneva - Concha Acústica, Salvador
- Granado - Sesc Pompeia, São Paulo
- Arnaldo Antunes - Sesc Franca (SP)
- Cronixta - Sesc Ipiranga, São Paulo
- Pedro Mariano - Sesc Santo Amaro, São Paulo
- Katú Mirim - Sesc Santos (SP)
- Núbia - Sesc Belenzinho, São Paulo
- FBC - Audio, São Paulo
- Zé Neto & Cristiano - Pedreira Paulo Leminski, Curitiba
- Frejat - Teatro Positivo, Curitiba
- Detonautas + Tihuana - BeFly Hall, Belo Horizonte
- Jorge & Mateus - Arena MRV, Belo Horizonte
- Don L - Bar Opinião, Porto Alegre
- Luedji Luna - Vivo Rio, Rio de Janeiro
- Simone - Qualistage, Rio de Janeiro
- Fábio Jr. - Farmasi Arena, Rio de Janeiro
- Banda Mais do Mesmo - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
- Matheus Torres - Teatro Cesgranrio, Rio de Janeiro
- UrbanoZ Festival (Sarah Sampp, Boombeat, Paige e Duquesa) - CCBB BH, Belo Horizonte
- Festival Samba Brasil (Sorriso Maroto, Menos É Mais, Dilsinho e Péricles, entre outros) - Marina Park Hotel, Fortaleza
- Festival Timbre (IZA, Samuel Rosa, Duda Beat, BK' e outros) - Teatro Municipal de Uberlândia (MG)
Domingo
- Carol Biazin - Audio, São Paulo
- LEALL - Sesc Itaquera, São Paulo
- Laís Senna - Sesc Bom Retiro, São Paulo
- Todos Nós Desconhecidos - Sesc Piracicaba (SP)
- Febem - Sesc Ipiranga, São Paulo
- Fafá de Belém - Sesc Pinheiros, São Paulo
- Lucinha Turnbull - Sesc Bom Retiro, São Paulo
- Lyryca - Sesc Rio Preto (SP)
- Benziê - Sesc Franca (SP)
- UrbanoZ Festival (Juliana Linhares, Flor ET, Jaloo, ÀttoxxÁ) - CCBB BH, Belo Horizonte
- Festival Timbre (Lenine, FBC, Di Ferrero, Duquesa e outros) - Teatro Municipal de Uberlândia (MG)
Terça
- Festival Dupla de Três (Suricato & Ana Cañas convidam Zé Renato) - Teatro Nelson Rodrigues, Rio de Janeiro
- Gabi Melim (convida Júlia Mestre e Jade Baraldo) - Clube Manouche, Rio de Janeiro
Quarta
- Luah Fioli - Sesc Pinheiros, São Paulo
- Trio In Uno - Sesc São Carlos (SP)
- Fausto Fawcett - Clube Manouche, Rio de Janeiro
- Silva & Salvador - Teatro Riachuelo, Rio de Janeiro
- Festival Dupla de Três (Mahmundi + Cícero convidam Letrux) - Teatro Nelson Rodrigues, Rio de Janeiro
