Com shows por aqui, vocal do Magic! canta em português com Maiara & Maraisa

A estadia na capital capixaba serviu para a gravação do clipe de "Good Feeling About You", faixa que abre o quarto álbum da banda, "Inner Love Energy": "Eu lembro quando nós fomos em Vitória. Tivemos muitos dias de trabalho, não é bom para mim. [Mas] Nossa viagem foi muito boa, lugares e eu quero fazer clipe no Brasil. Pensei 'Vitória é bonita', então Good Feeling About You em Vitória, no dia de folga".

Há anos [venho] em São Paulo, tipo, vejo toda a cidade, muitas culturas diferentes, como em Toronto [no Canadá]. [...] Acho que Magic e brasileiros têm o mesmo ritmo. Não é só reggae, é a vibração dos brasileiros e da banda, sinto a mesma coisa. Não sei por quê. É a energia, o ritmo da música, você sente o mesmo. Talvez porque brasileiros são muito calmos, assim como os canadenses com reggae e com outros ritmos. Algumas coisas têm uma conexão especial . Nasri

Nasri Atweh, vocalista da banda Magic! que também possui trabalhos solo Imagem: Reprodção/Instagram @nasriatweh

Nasri conta que aproveita a vinda em turnê para curtir o lugar que canta: "Vemos muitos artistas musicais, tipo, esse é o superpoder de sentir a energia da cultura. Então, às vezes é essa coisa mais simples que você não sabe sabe que veio do Brasil ou de outra parte. Você sabe que o Brasil é um lugar muito raro que realmente tem toda uma cultura musical, tipo, realmente todas elas, e você não vê isso em nenhum outro lugar do mundo".

Compositor de artistas como Justin Bieber a Shakira, Nasri rejeita rótulo de "one hit wonder", quando um artista é conhecido apenas por uma música —no caso do Magic!, por "Rude", que tem 1,8 bilhão de plays somente no Spotify: "Não faz sentido algum ser 'one hit wonder' se você conhece outra música. Acho que a mídia quer isso, mas não é a verdade. 'No Way No' tem 150 milhões de visualizações no YouTube", explica.