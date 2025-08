Brasil molda ritmo da música eletrônica global no Tomorrowland Bélgica

Brasileiros no Tomorrowland Bélgica 2025 Imagem: Divulgação

A curadoria de back-to-backs também foi um ponto alto, com combinações como Kevin de Vries b2b Cassian e DubVision b2b Third Party, que criaram momentos únicos e imprevisíveis.

Tomorrowland Brasil

Em outubro, entre os dias 10 e 12, o Tomorrowland Brasil retorna ao Parque Maeda, em Itu (SP), com o tema "LIFE", ambientado no universo místico de Silvyra. Além da cenografia grandiosa e dos seis palcos, o festival promete uma jornada sensorial completa, com experiências no DreamVille que incluem yoga ao nascer do sol, cafés artesanais, espaços de autocuidado e a icônica festa The Gathering.

Brasileiros no Tomorrowland Bélgica Imagem: Divulgação

Lineup já confirmado

Internacionais: Armin van Buuren, Alesso, Axwell, Steve Aoki, Dimitri Vegas, Deadmau5, David Guetta, DubVision, Meduza, Mind Against, Miss Monique, Reinier Zonneveld, Third Party, Ida Engberg, Kölsch, James Hype, Nicky Romero, R3HAB, I Hate Models, VTSS, Yotto, Henri PFR, Layton Giordani, Kevin de Vries, Kevin di Serna, B Jones, Da Tweekaz, Fedde Le Grand, Cassian, Agents Of Time, Mees Salomé.