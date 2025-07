Caetano Veloso, Liniker e Teresa Cristina são headliners de festival no Rio

FIQUE DE OLHO

Imagem: Robert Grablewski/Divulgação

Massari Fest traz A Place to Bury Strangers

O Massari Fest 2025 acontece em 14 de setembro no Fabrique Club, em São Paulo, celebrando os 61 anos do jornalista, radialista e apresentador Fábio Massari. A atração principal é a banda norte-americana A Place to Bury Strangers, referência em noise rock e shoegaze. Completam o lineup as brasileiras Bufo Borealis e Retrato & Oruã. O evento também terá feira de editoras independentes e arte visual. Ingressos no site da Fastix.

Imagem: UOL

The Town terá serviço de fotos profissionais

O festival The Town oferece o Fotopack, serviço de fotos profissionais disponível por R$109,90 por dia, com no mínimo cinco imagens garantidas. O público pode adquirir o pacote com desconto até 5 de setembro pelo app oficial e resgatar as fotos via reconhecimento facial no site da Fotop. Basta circular pela Cidade da Música e ser clicado por fotógrafos credenciados. Serviço bom para registrar momentos sem se preocupar com o celular.

Imagem: José de Holanda/Divulgação

TOCA Sessions movimenta a MPB no Cine Joia

O TOCA Sessions ocupa o Cine Joia, em São Paulo, no dia 8 de agosto, com uma noite dedicada à canção brasileira em movimento. Arnaldo Antunes (foto) mostra o álbum 'Novo Mundo', acompanhado por Curumin, Kiko Dinucci e Vitor Araújo. Nina Maia abre com faixas de 'INTEIRA', disco revelação de 2024. A DJ Ledah Martins comanda os intervalos com sets que cruzam épocas e gêneros. Ingressos à venda on-line, com opções de meia e social.