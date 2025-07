Panorama: os 50 discos que definem a música brasileira em 2025 (até agora)

Stefanie figurou no Top 50 com o álbum "Bunmi" Imagem: Reprodução/Instagram @ste.f.a.n.i.e

Negra Li esteve na lista com o disco "Silêncio que Grita" Imagem: Bruno Sabongi/Phono Filmes

De nomes consagrados como Marcelo D2 e Mateus Aleluia a revelações como Rachel Reis, Nyron Higor e Kyan & Mu540, a lista prova que a música brasileira está em constante reinvenção. Em um ano marcado pela efervescência cultural, os discos aqui reunidos contam a história de um país em movimento — múltiplo, vibrante e de ouvidos atentos ao futuro.

Arnaldo Antunes, atração do TOCA Sessions, no dia 8 de agosto, em SP, esteve no Top 50 Imagem: José de Holanda/Divulgação

Top 50 Discos Brasileiros de (até julho)

1. Don L - Caro Vapor II

2. João Gomes, JotaPê e Mestrinho - Dominguinho

3. Baiana System - O Mundo Dá Voltas

4. Jadsa - Big Buraco

5. BK - Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer

6. FBC - Assaltos e Batidas

7. Stefanie - Bunmi

8. Marina Sena - Coisas Naturais

9. Luedji Luna - Um Mar Pra Cada Um

10. Luedji Luna - Antes Que a Terra Acabe

11. Arnaldo Antunes - Novo Mundo

12. Mateus Aleluia - Mateus Aleluia

13. Ebony - KM2

14. Rachel Reis - Divina Casca

15. Kyan & Mu540 - Dois Quebrada Inteligente

16. Bololô - A Espetacular Charanga do França

17. Leoa - Original Malokera

18. Hamilton De Holanda - Hamilton de Holanda Trio - Live in NYC

19. Marcelo D2 - Manual Prático do Novo Samba, Vol. 3

20. Julia Mestre - Maravilhosamente Bem

21. Azymuth - Marca Passo

22. Papatinho - MPC

23. Nyron Higor - Nyron Higor

24. Terno Rei - Nenhuma Estrela

25. Xand Avião - O Forró é Pop

26. Vera Fischer Era Clubber - Veras I

27. Jovens Ateus - Vol. 1

28. Catto - Caminhos Selvagens

29. Menores Atos - Fim do Mundo

30. Gang do Eletro - No Embalo do Tecnobrega

31. Eskröta - Blasfêmea

32. D.Silvestre - O Que As Mulheres Querem

33. Terraplana - Natural

34. Ryan Fidelis - Alma

35. Rubel - Beleza. Mas Agora a Gente Faz o Que Com Isso?

36. Jambu - Manauero

37. Oruam - Liberdade

38. Rei Lacoste - O Que Você Ouve

39. Wado - Obstrução Samba

40. Ventura Profana - Todo Cuidado é Pouco

41. Zé Ibarra - Afim

42. Negra Li - Silêncio que Grita

43. Ravi Lobo - Shakespeare do Gueto II

44. Gabriel Ventura - Pra Me Lembrar de Insistir

45. Celacanto - Não Tem Nada Pra Ver Aqui

46. Jotapê - Até sua Última Rima

47. Rael - Onda

48. Péricles - Pagode do Pericão Part 2

49. Maré Tardia - Sem Diversão Pra Mim

50. Tagua Tagua - Raio