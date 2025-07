Festival I Wanna Be Tour divulga horários dos shows em Curitiba e São Paulo

A segunda edição do festival I Wanna Be Tour, dedicado ao emo e ao punk pop, já tem seus horários de apresentações definidos.

O que vai rolar

Com 12 atrações distribuídas entre os palcos "It's Not a Phase" e "It's a Lifestyle", o festival acontece em Curitiba no dia 23 de agosto, na Pedreira Paulo Leminski, e em São Paulo no dia 30 de agosto, no Allianz Parque.

Realizado pela 30e, com patrocínio da Vans, o evento reúne nomes nacionais e internacionais que prometem uma verdadeira celebração da era emo e pop punk. O Fake Number e o Gloria abrem os palcos em ambas as cidades, enquanto Good Charlotte e Fall Out Boy encerram a maratona musical.