Com novo disco como 'epílogo', Filipe Ret já fala em volta ao estúdio

"Vai virando uma bola de neve positiva de você querer mais, querer trazer mais coisas. Eu já intuía que ia ter o 'Deluxe', que ali provavelmente ia trazer os feats. Ia trazer um fechamento pra esse projeto."

Essa sensação de transbordamento criativo se reflete na escolha dos convidados e no tom das faixas. O disco abre com "KGL's", colaboração entre Ret, BK e Sain, três expoentes líricos do rap nacional, com produção de Dallass.

Já em "Emoções (Versão Suja)", Ret divide os versos com Orochi, em uma faixa visceral com produção carregada de ambiência. E em "Me Deixe Leve", ao lado de Alee, o clima é de introspecção e cura.

A geografia do Catete e a alma do Rio

Ret nasceu e cresceu no Catete, bairro da Zona Sul do Rio, mas com fronteiras e contrastes que o fazem parecer uma cidade à parte. Ao ser perguntado sobre o que tem na água do lugar para sair tanto talento de lá, ele responde com a leveza de quem entende o caos como estímulo.