Luedji Luna, Karol Conká e mais mulheres negras cantam no Latinidades 2025

Imagem: Mauricio Santana/Getty Images

Inverno em Garanhuns tem de tudo um pouco

O Festival de Inverno de Garanhuns 2025 entra em sua reta final entre amanhã e sábado com shows de Tribo da Periferia, Vanessa da Mata, Detonautas (foto), Iza, entre outros, no Polo Mestre Dominguinhos. No Palco Zé da Macuca, destaque para MV Bill, Lirinha e Devotos. O forró também marca presença com Petrúcio Amorim e Cezzinha. Juzé e Wallace Santos animam a quinta no palco alternativo. A programação do festival inclui cultura popular, circo, gastronomia regional e promete atrair milhares de pessoas ao Agreste pernambucano.

Imagem: Mauricio Santana/Getty Images

Capital Moto Week espera 800 mil pessoas

O Capital Moto Week 2025 acontece de 24 de julho a 2 de agosto, no Parque de Exposições da Granja do Torto, em Brasília. Considerado o maior festival de motos e rock da América Latina, o evento reúne mais de 100 shows, incluindo Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Angra, Cidade Negra e a banda canadense Magic!. Com entrada gratuita para motociclistas sem garupa, o festival oferece camping, test rides, parque de diversões e ações de sustentabilidade. A 'Cidade da Moto' espera receber cerca de 800 mil pessoas!

