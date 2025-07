APCA revela os 50 melhores discos brasileiros do primeiro semestre de 2025

Com nomes que transitam pelo rap, pop, rock experimental, música instrumental e diversas vertentes da MPB, a lista reflete um semestre particularmente intenso para a música brasileira. "Desde o início da pandemia de covid-19 que não vivíamos um primeiro semestre tão movimentado", destaca o crítico Cleber Facchi, integrante do júri. "Foi difícil escolher os melhores. Do rap de Don L, BK, Ebony, FBC e Stefanie, passando pela MPB de Jadsa, Luedji Luna, Zé Ibarra e Josyara, ao pop de Marina Sena, Rachel Reis e Vera Fischer Era Clubber, sobram registros essenciais".

O júri foi composto por nomes da crítica musical brasileira: Adriana de Barros, Alexandre Matias, Bruno Capelas, Camilo Rocha, Cleber Facchi, Guilherme Werneck, José Norberto Flesch, Marcelo Costa, Pedro Antunes e Pérola Mathias — representantes de veículos como TV Cultura, Canal Meio, Balaclava, Scream & Yell e programas de curadoria e crítica como o Bate Estaca e o Podcast VFSM.

Em janeiro de 2026, será revelada uma nova seleção com os 50 melhores discos da segunda metade do ano, que somados formarão o ranking final com os 100 álbuns mais marcantes de 2025. É dessa lista que sairá o vencedor da categoria Melhor Disco do Ano.

JOVENS ATEUS Imagem: André Djanikian

Além dos discos, a APCA também vai indicar nomes para outras categorias da premiação, como Artista do Ano, Revelação, Show, entre outras.