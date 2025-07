Ozzy em entrevista ao UOL: 'Não penso na morte, quero ficar bem até o fim'

Ozzy tinha agitado o público do show no início do mês Imagem: Ross Halfin

"Oh, cara, não entendi isso aí que você disse. O quê você falou?", repetiu ele quase como um mantra durante toda a entrevista ao UOL.

O cantor, que morreu nesta terça-feira (22) aos 76 anos, no entanto, falou francamente sobre como enxergava a ideia de morte:

Não penso na morte. Isso não passa pela minha cabeça. Todos morreremos um dia, de qualquer forma, e eu também morrerei. Quero ficar bem até o fim. Ozzy

Na ocasião, Ozzy se dizia abstêmio, longe das drogas, após viver uma recaída, o que gerou uma crise no casamento com Sharon Osbourne. Ele promovia a turnê 'Farewell Tour', com apresentações no Brasil.