Mais que pioneiro do metal, Ozzy foi ícone dos excessos e perigos do rock

A morte de Ozzy Osbourne é o início do fim de um ciclo na história da música. Embora esteja longe de ter sido o primeiro nome do rock pesado a sucumbir — despedidas trágicas e imprevisíveis são quase inerentes à história do gênero, desde sua incepção —, ele deixa esse plano logo após encerrar sua carreira em grande estilo.

Ozzy despediu-se dos palcos ao fazer, na mesma noite, seu último concerto solo e a última apresentação do Black Sabbath, banda que fundou o gênero com sua clássica formação, no espetacular evento Back to the Beginning, que aconteceu em sua cidade natal, Birmingham, na Inglaterra, no dia 5 deste mês.

Justamente por isso, a notícia de sua morte, que aconteceu na manhã desta terça-feira (22) e foi anunciada pela família, pegou a todos de surpresa. Não era novidade que a saúde de Ozzy estava péssima - uma série de doenças o acometeram desde 2019, quando realizou a turnê "No More Tours 2", ironizando a despedida desde o título, que repetia o nome daquela série de shows, no início dos anos 1990, que achava que seria seu adeus aos palcos.