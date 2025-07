'Mais maduro': Damiano David vem ao Brasil e quer aprender português

Como parte do Måneskin, grupo italiano formado em 2016, Damiano venceu o Eurovision 2016 quando cantou uma versão de 'Beggin' na final — música se tornaria viral nas redes sociais. Canção é a mais popular do Spotify da banda com 1,9 bilhão de streams.

Hoje tocando a carreira solo, Damiano respondeu se existe alguma pressão para viralizar novamente: "Infelizmente é uma necessidade [ter um viral] porque é como se nada mais conectasse tanto. Mas, ao mesmo tempo, é algo sobre o qual não temos controle. Então, acho que se você consegue, pelo motivo certo [vai ser ótimo]. Mas eu não me preocupo com isso e, eu me sinto muito bem com isso. Se acontecer, aconteceu, se não, não. Honestamente, essa não é a minha principal preocupação".

Damiano David disse que o pai, o ex-comissário de bordo Daniele David, já morou no Brasil por dois anos Imagem: Reprodução/Instagram @damianodavid

Sem viajar para o Brasil antes da fama — nem mesmo nas férias, por ser um destino caro saindo da Itália, conta aos risos —, Damiano revela que o pai Daniele David morou no país quando mais jovem: "Ele morou no Brasil por dois anos. Ele costumava falar português, [mas hoje] esqueceu. Mas, é claro, eu também gosto [do Brasil]. Eu sou um fã de futebol. Gosto [do Brasil] por causa do futebol, da música".

Perguntado se escutou artistas brasileiros no último ano, Damiano conta que conheceu o trabalho do sertanejo Eduardo Mateus, conhecido como Bigodee, que é natural de Foz do Iguaçu (PR): "No último ano eu descobri esse cara. Seu nome é Bigodee e foi muito legal. Eu gosto do material dele".

Para a apresentação única em São Paulo, Damiano pretende aprender uma música inteira no nosso idioma: "Vou tentar aprender uma música [em português] completa [para o show do Brasil]. Eu vou fazer o meu melhor". Será que vai ser sertanejo a música secreta da setlist do italiano?