The Town 2025 divulga horários: veja quem toca em cada palco e se programe

O The Town liberou os horários de todos os shows da edição 2025, que acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O line-up mistura grandes nomes do pop, rock, rap, R&B e música brasileira em cinco dias de programação intensa.

Entre os destaques estão headliners como Travis Scott, Green Day, Backstreet Boys, Mariah Carey e Katy Perry, que fecham as noites do Palco Skyline — o principal do festival. Mas há muito mais atrações.