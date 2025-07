Menos É Mais, Nattan e público viram coral de uma voz em 'São João' de SP

Apaixonado, Nattan dedicou a música "Última Noite" à amada Rafa Kalimann, que acompanhou o show de pertinho. Ela cantou as músicas do artista e curtiu bastante, exibindo a barriguinha da filha Zuza, nome escolhido em homenagem à avó do cantor, uma das responsáveis por sua criação.

Com certeza, ela vai ser minha inspiração, não só pra uma música, mas pra vida inteira. Acho que vai me inspirar de todas as formas, e vão nascer belas canções. Nattan, sobre Zuza

Nattan durante show no Arraial Estrelado, no sábado (19), no parque Ibirapuera, em São Paulo Imagem: Divulgação

Nattan lançou o álbum "Imparável", com 10 faixas que reforçam sua identidade cearense. O projeto chegou às plataformas em 10 de julho, com destaque para "Ama ou Não Ama" e "Olhos de Café".

Cheio de planos, o músico revelou que vem aí um feat com o Menos É Mais e que pretende gravar um audiovisual até o fim do ano. Questionado sobre um artista com quem gostaria de fazer uma parceria, Nattan deu a letra e confessou ser fã de Djavan.