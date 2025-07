Festivais Alma e Arranque!, no Rio, abraçam a cultura periférica nacional

Neste fim de semana, o Rio de Janeiro se torna palco da vibrante cultura periférica com dois eventos que celebram as artes das quebradas e desafiam os limites, até mesmo físicos, do que é considerado "alta cultura": o Arranque!, no CCBB RJ, e o Alma Festival, no Riocentro. Mais que festivais, são afirmações políticas e estéticas que colocam o som da rua no centro da conversa.

O que vai rolar

O Arranque! ocupa o CCBB RJ (Centro Cultural Banco do Brasil) com o universo que envolve os paredões de som automotivo. De quinta a sábado, o espaço se transforma com shows, filmes e debates gratuitos.

Com artistas como Valesca Popozuda, DJ Méury e Bonde das Maravilhas, os paredões são mais que caixas potentes —são expressão cultural e ferramenta de disputa simbólica. E, se tem gente que ainda acha que paredão é só barulho e confusão, os debates e filmes —como 'Terror Mandelão' e 'Raízes Amplificadas'— mostram como ele é também cinema, memória e resistência.