Em novo projeto, Thiaguinho se 'aproxima' do povo: 'Ouvir quem pede música'

Sou um artista que tive a felicidade de tocar na noite durante um bom tempo. Comecei a cantar na noite com 15 anos. Dos 15 aos 19, antes de entrar no Exalta, eu tive essa escola de fazer pagode na noite, estar com instrumentos, lembrar de uma música e tocar ela.

O Banjo e Boné é uma oportunidade de cantar as músicas do momento, tem a nova geração rolando aí. Faço questão de me inteirar das coisas que estão acontecendo, de poder dar a mão para essa galera que está chegando, assim como o Péricles me deu a mão, o Belo, Rodriguinho, Alexandre Pires e tantos outros grandes artistas que me acolheram com carinho. Agora é a minha vez. Thiaguinho, cantor

Gravação das músicas ao vivo ocorreu no Vila JK, em São Paulo, no primeiro semestre com Thiaguinho Imagem: Reprodução/Instagram @vilajk

Força do pagode

Vivendo o pagode profissionalmente há pelo menos 23 anos, Thiaguinho vê com felicidade a abertura do gênero Brasil afora: "Tem entrada em todos os estados brasileiros. Vejo isso na grandiosamente do Péricles, do Belo, do Sorriso Maroto. Vejo isso no movimento de artistas considerados pop que gravam pagode como Ludmilla, Gloria Groove, Leo Santana, que é do pagodão baiano. Felipe Araújo, do sertanejo, recentemente a Ivete. Isso dá dimensão do que é o samba no Brasil".