Sem perrengue: festival une Mônica Salmaso e Ilê Aiyê à natureza de Inhotim

Para o show do Jardim Sonoro, ela optou por uma versão menor de sua apresentação, trazendo apenas o percussionista Yuri Vellasco, antigo companheiro do grupo Graveola e o Lixo Polifônico. Sem pausas, Brina emendou as diferentes "Preces" de seu disco (cada uma delas batizada com um número) num formato distante do que quando gravou, quando contou com uma orquestra formada apenas por mulheres no álbum.

Ela experimenta esse formato original num show que fará em Belo Horizonte no dia 7 de agosto acompanhada da Orquestra Sesi Minas (no Centro Cultural Sesi Minas). Ela ainda volta a São Paulo com seu show completo no Sesc Ipiranga no fim de agosto e viaja para Lisboa, Portugal, no mês de setembro.

Segunda edição do Jardim Sonoro 2025 em Inhotim Imagem: Daniela Paoliello/Divulgação



Tom na natureza

Mônica Salmaso inaugurou o palco maior do festival, a transposição tridimensional da aquarela do argentino Jorge Macchi feita em 2009 que batizava o palco Piscina. Acompanhada dos instrumentistas Teco Cardoso (sopros) e João Camarero (violão), a cantora paulistana preparou um show inédito para o festival, quando visitou a obra de Tom Jobim.

"Na hora que pensei na natureza em volta e pensando que o centenário de Tom Jobim está próximo, resolvi celebrar a obra dele, que é nossa catedral musical —e o Tom era devoto dessa natureza, a música dele parte disso", disse a cantora após o show. Ela visitou clássicos como "Por Causa de Você", ''O Morro Não Tem Vez" e "Tema de Amor de Gabriela".