Com Arnaldo Antunes, TOCA Sessions acontece em SP; ingressos à venda

Arnaldo Antunes será o headliner da noite, apresentando o repertório do recém-lançado álbum "Novo Mundo". O disco marca o retorno do ex-Titã a uma sonoridade mais dançante, após três anos em turnê com o espetáculo intimista "Lágrimas no Mar".

Com participações de David Byrne, Marisa Monte, Ana Frango Elétrico e Vandal, o álbum traz letras que dialogam com o presente e arranjos que misturam peso e movimento. No palco, Antunes será acompanhado por Curumin, Kiko Dinucci, Chico Salem, Betão Aguiar e Vitor Araújo, com direção artística de Batman Zavarese.

Nina Maia abre o TOCA Sessions em agosto Imagem: Elisa Mendes/Divulgação

Antes dele, quem toma conta do palco é a cantora Nina Maia, que vem se destacando na cena contemporânea com seu disco de estreia, "INTEIRA" (2024). Aclamado pela crítica, o álbum mistura MPB, jazz e indie pop em canções que falam de coragem, reconstrução e liberdade.

Abrindo a programação e mantendo a pista quente no intervalo entre os shows, a DJ Ledah Martins assume as picapes com um set que atravessa gêneros e épocas. Reconhecida como a primeira DJ trans com carreira profissional no Brasil, Ledah é figura importante da cena noturna e seus sets são marcados por pesquisa musical e transições que constroem uma narrativa sonora.

TOCA Sessions no Cine Joia