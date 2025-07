Festival de Inverno Rio aquece cariocas com pop, pagode, forró e rock

A primeira a subir ao palco foi Duda Beat, com performance vibrante, balé diverso, elementos visuais marcantes e um som eletrônico — fruto de seu mais recente trabalho, "Tara e Tal". Mais pop, sim, mas sem abandonar a sofrência.

A paixão veio em tom de pagode, ritmo número 1 entre os mais ouvidos no país. Com "Serenata da GG, Vol. 2", Gloria Groove passeou pelos hits do projeto, com direito a correio do amor e rosas jogadas ao público, à la Roberto Carlos.

Com violão, pandeiro e tantã, não havia quem não cantasse — acompanhado ou sozinho — as músicas encadeadas por uma big band. Gloria ainda criou uma mistura inusitada de rave, pagodão baiano e funk no fim do espetáculo.

Encerrando a noite, Marina Sena reuniu todos os elementos de "Coisas Naturais" e comandou a multidão como uma maestrina. Com apresentação marcada por influências latinas, bastava soltar as primeiras notas para o público vir abaixo.

Ritmos nordestinos

Na segunda noite, a diversidade musical atravessou gerações. Com lotação ainda maior que no primeiro dia, Zé Ramalho abriu os trabalhos com o encontro do rock e do forró, consolidado em seus 40 anos de carreira. Com potência vocal, fez a alegria dos mais experientes ao cantar "Admirável Gado Novo", "Avôhai" e "Táxi Lunar".