Com irmãos mais unidos, Oasis volta para a casa e emociona Manchester

Guardiola não foi o único a causar entre os presentes. A presença dos filhos de Liam, Gene e Lennon, bem como de Anaïs, filha de Noel, também atraiu olhares curiosos. Anaïs, aliás, tem comparecido em todos os shows até agora e postado em seu Instagram - sobre o show em Manchester, ela disse que é "mágica".

Oasis durante show de retorno da banda em Manchester Imagem: Jordan Curtis Hughes/Divulgação

No meio da apresentação, Liam faz uma pausa estratégica para repor as energias no backstage enquanto Noel assumiu os vocais. É com ele que ouvimos as baladas "Talk Tonight", "Half the World Away" e "Little by Little". A energia do show dá uma baixada; dá para sentir o cansaço de quem esperou seis horas ou mais debaixo de um sol escaldante batendo forte. Mas logo Liam está de volta para "D'You Know What I Mean", "Stand by Me" e a favorita da maioria dos fãs de longa data ali, "Cast No Shadow".

A apresentação já caminhava para o fim quando Liam avisou que seria a última música - obviamente, sabendo que nós sabíamos que não era. "Obrigado por terem ficado com a gente. Eu sei que somos difíceis, mas querem tentar ficar na banda?", provocou, emendando o clássico "Rock 'n' Roll Star". A multidão esquece cansaço, suor, fome, sede, dor nas costas e tudo mais e volta a cantar a plenos pulmões assim que ele volta ao microfone.

Após uma breve pausa, a banda retorna para o "bis" esperado. "The Masterplan", "Don't Look Back in Anger", e o grande hit "Wonderwall" estão na lista, fechada grandiosamente com "Champagne Supernova".