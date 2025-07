Pagode desbanca sertanejo após 7 anos no topo das mais ouvidas de 2025

O pagode "Coração Partido", do Grupo Menos É Mais, foi a música mais escutada nas principais plataformas digitais no Brasil no primeiro semestre. É o que aponta ranking da Pro-Música, entidade que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do Brasil.

O que aconteceu

A entidade apresentou um ranking com as 50 músicas mais acessadas nas plataformas de streaming no Brasil de 1º de janeiro até 30 de junho deste ano.

Ao todo foram contabilizados números de seis plataformas: Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster.