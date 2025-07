Boogarins une sertanejo e psicodelia no clipe de 'Chrystian & Ralf'

"Um olhar sobre o movimento cultural da cidade em um contexto libertário onde tudo é possível. A concepção visual segue o estilo dos filmes de fotografia em rolo da década de 1970, ressaltam cores e estampas vivas", explica Mendes.

"O filme e o clipe olham para a cidade da mesma forma, misturando o presente e o passado. Talvez muitos desses registros e histórias não sejam tão claras no imaginário de quem mora na cidade. Pelo menos, pra mim, não era", complementa Machado.

Novo clipe do Boogarins recria Goiânia dos anos 1970 Imagem: Divulgação

"Esse clipe foi um presente, perfeito para 'Chrystian & Ralf', que tem essa coisa de country e Goiânia. Acho que as imagens retratam bem essa coisa onírica, que é o sentimento do criar artístico, de ter ideias diferentes em Goiânia", comenta Dinho Almeida, vocalista e guitarrista da banda.

'Chrystian & Ralph' é a quarta faixa de 'Bacuri', quinto álbum de estúdio do grupo, lançado no final de 2024. Benke Ferraz, que divide com Dinho os vocais e as guitarras da banda, lembra que a escolha da música para as imagens partiu inicialmente dos próprios diretores.

"Larry e Patrick tinham essas imagens, queriam encaixar com algo do 'Bacuri', e quando mandamos o disco para eles, eles escolheram a música. Acho que até pela referência direta a esses ícones de Goiás", aponta.