Com Arnaldo Antunes, Nina Maia e DJ Ledah, TOCA Sessions acontece em agosto

E TEM +

Imagem: Tomzé Fonseca/ Agnews

Festival de Inverno Rio começa sexta

O Festival de Inverno Rio 2025 dá início à sua 8ª edição neste fim de semana, na Marina da Glória, no Rio. Na sexta, sobem ao palco Gloria Groove, Duda Beat e Marina Sena (foto); no sábado, é a vez de João Gomes, Alceu Valença e Zé Ramalho; e no domingo, se apresentam Paralamas do Sucesso, Biquini, CPM 22 e Charlie Brown Jr. O evento, realizado em dois fins de semana, continua nos dias 1, 2 e 3 de agosto com novos nomes. A programação tem Liniker, Pedro Sampaio, Ferrugem, Paulinho da Viola, Vanessa da Mata, Teresa Cristina, Caetano, Alcione e Frejat. Ingressos no site Bilheteria Digital.

Imagem: Marcelo Justo/UOL

Baguncinha, O Festival realiza sua 4ª edição

Baguncinha, O Festival realiza sua 4ª edição no sábado (12), na Arena Pantanal, em Cuiabá, a partir das 16h. Com dois palcos e mais de 20 atrações, o evento reúne nomes como Liniker (foto), Djonga, Eli Iwasa, Vegas, Pacha Ana, Paulo Monarco, Foguinho e DJ Kuririn. Criado no bairro Araés, o festival celebra o orgulho cuiabano e valoriza a produção local (19 das atrações são de Mato Grosso). A curadoria aposta na diversidade musical e na ocupação afetiva do espaço público, com foco em pertencimento e identidade. Ingressos no site da Meaple, com opções de meia, ingresso solidário e para PCD.

Imagem: Van Campos/AgNews

Encontro das Tribos tem rap, reggae e forró

O Encontro das Tribos realiza sua edição de férias neste sábado (12), na Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo (SP), a partir das 19h. Com dois palcos e mais de dez atrações, o festival reúne Matuê, Criolo (foto), Dezarie, Maneva, Ponto de Equilíbrio, Mato Seco, Alma Djem, Ventania, Rastapé, Peixelétrico, Caiana e Jam Sessions. A proposta é misturar estilos como rap, trap, reggae e forró em uma noite de celebração da música urbana. Ingressos à venda no site da Ticket360. Assinante UOL tem 50% de desconto em até quatro ingressos na modalidade inteira! Acesse clube.uol.com.br