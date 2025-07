'Gigantes ainda caminham sobre a Terra': Sadovski dá adeus ao Black Sabbath

"Eu estava lá." Poucas coisas parecem ter a capacidade de congelar o tempo como ser testemunha ocular de um momento histórico da cultura pop. Estar, por exemplo, na plateia do programa de Ed Sullivan quando os Beatles foram apresentados aos Estados Unidos. Somar-se à multidão que, no festival Live Aid em 1985, acompanhou a performance mais brilhante do Queen. Acompanhar o caos no Paramount Theater, em Seattle, às vésperas de o Nirvana mudar para sempre as regras do rock.

Deve ter sido a sensação das 40 mil pessoas reunidas no estádio Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra, para a apresentação de despedida do Black Sabbath. Embora a banda tenha encerrado as atividades após a turnê "The End", que cerrou as cortinas com um show também em Birmingham em 2017, a apresentação de ontem reuniu, após mais de uma década, o lineup original da banda —Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e o baterista Bill Ward, este ausente da última tour.