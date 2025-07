Henrique & Juliano lotam Allianz com sucessos e interação com o público

Celebrando um momento importante na carreira, a dupla sertaneja Henrique & Juliano se apresentou na noite de sexta (4), no Allianz Parque, em São Paulo, em meio ao frio típico da capital paulista. O show "Manifesto Musical" contou com efeitos visuais, como chuva de papéis e fogos de artifício.

Como foi

Com ingressos esgotados para as três datas, os irmãos tocantinenses retornaram à cidade após um ano sem apresentações na capital. O público respondeu com entusiasmo, cantando desde os primeiros acordes e interagindo com a dupla ao longo da noite.

Durante as 2h30 de apresentação, Henrique e Juliano executaram um setlist com 31 músicas, incluindo "Última Saudade", "Cuide Bem Dela", "Aquela Pessoa", "Quem Pegou, Pegou", "Seja Ex", "Traumatizei" e "Vidinha de Balada".